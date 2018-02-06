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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Пока Газпром строит газопроводы, Siemens сворачивает выпуск турбин

16:49 05.02.2018 |

Новости ТЭК, Мир

 

Слова "Сименс" и "турбины" у информированных россиян наверняка ассоциируются сегодня со скандалом вокруг поставки продукции немецкого концерна в Крым в нарушение санкций ЕС. В Германии широкая публика, слыша эти два слова, думает в настоящее время совсем о другом: об угрозе закрытия градообразующего сименсовского завода в восточногерманском Гёрлице и надвигающихся массовых увольнениях на других предприятиях концерна, выпускающих газовые турбины.

Немецкие ожидания противоречат российским прогнозам

Данная тема, активно освещаемая немецкими СМИ, на самом деле представляет немалый интерес и для россиян. Для них ключевое слово здесь "газ". Ведь российская государственная компания "Газпром" строит сейчас газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток", объясняя многомиллиардные вложения в них растущей в Европе потребностью в природном газе для производства электроэнергии и тепла.

В то же самое время руководство Siemens радикально сворачивает производство газовых турбин, объясняя это главным образом отсутствием перспектив строительства новых газовых электростанций в Европе. Таким образом, ожидания немецкого концерна явно противоречат прогнозам и инвестиционным решениям российской компании. DW знакомит читателей с позицией ведущего технологического концерна ФРГ.

Председатель правления Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) вкратце изложил ее 31 января 2018 года в Мюнхене на годовом собрании акционеров. По его словам, в ближайшие два-пять лет в одной только Германии придется сократить примерно 3 тысячи рабочих мест на производстве оборудования для электростанций, работающих на ископаемых энергоносителях, т.е. на нефти, угле и газе.

Джо Кезер не видит в Европе рынка для газовых турбин

Это, подчеркнул Кезер, не чисто "сименсовская проблема", а результат структурных изменений в мировой электроэнергетике. Падение глобального спроса на оборудование для работающих на ископаемом сырье электростанций составило свыше 40 процентов, цены снизились более чем на 30 процентов. "Особенно в Германии: здесь практически больше нет спроса", - заявил глава Siemens.

Таким образом, на крупнейшем для "Газпрома" экспортном рынке, немецком, строить новые крупные газовые электростанции никто особо не собирается. "Мы убеждены, что мировой рынок газовых турбин будет и дальше существовать, - заверил акционеров Джо Кезер. - Но рынки уменьшатся, и находится они будут не в Европе, а в Америке, Китае, на Ближнем и Среднем Востоке".

Иными словами, в мюнхенской штаб-квартире Siemens исходят из того, что более активно использовать газ для получения электроэнергии будут в США и КНР, где растет добыча сланцевого газа, и в богатом голубым топливом ближневосточном регионе, но не в Европе, так что ждать отсюда заказов на турбины для новых газовых электростанций не стоит.

Мировая энергетика: коренной перелом из-за возобновляемых источников

За более подробными разъяснениями позиции немецкого концерна DW обратилась к его пресс-секретарю Альфонсу Бенцингеру (Alfons Benzinger). Он отвечает за подразделение Power and Gas, которое как раз занимается выпуском газовых турбин. Siemens - один из мировых лидеров по их производству.

"В мировой энергетике происходит сейчас коренной перелом. Рынок оборудования для производства электроэнергии из ископаемых источников сокращается с большой скоростью", - отметил собеседник DW и проиллюстрировал это следующими цифрами. В 2014 году Siemens и все другие производители продали на планете в общей сложности порядка 200 больших газовых турбин мощностью свыше 100 мегаватт, в 2016 году - около 180, а в 2017 - всего 110 единиц.

Главной причиной такой тенденции в Siemens считают глобальные успехи возобновляемой энергетики, на которую и сам немецкий концерн все больше делает ставку. Джо Кезер напомнил участникам годового собрания акционеров, что после слияния испанской Gamesa с сименсовским подразделением ветровой энергетики возникло крупнейшее в мире (по размерам установленной мощности) предприятие в области возобновляемой энергии: по всему миру оно управляет оснащенными им ветропарками суммарной мощностью 83 гигаватта (для сравнения: это сопоставимо с 70-80 энергоблоками атомных электростанций) .

"Золотой век газа" пока не предвидится

"Затраты на производство электроэнергии из возобновляемых источников в 2011-2016 годах резко снизились. В ветровой энергетике, к примеру, издержки ежегодно сокращались примерно на 8 процентов, в фотовольтаике - почти на 20 процентов в год. Поэтому сегодня они уже существенно ниже, чем на парогазовых установках", - указал Альфонс Бенцингер.

В результате возобновлемая энергетика быстро увеличивает свою долю в Европе и особенно в Германии, где она форсированно развивается благодаря широкой государственной поддержке. И именно возобновляемые источники все чаще приходят сейчас на смену угольной генерации, которую Евросоюз стремится сократить в рамках борьбы против изменения климата. При этом какие-то европейские страны развивают атомную энергетику, другие от нее, наоборот, отказываются, но значительного роста доли газовых электростанций в производстве электроэнергии нигде не наблюдается.

По данным Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), в Германии доля природного газа в 2017 году незначительно выросла с 12,5 процента до 13,1 процента, тогда как доля возобновляемых источников увеличилась за год с 29 сразу до 33,1 процента. Уже в 2018 году они, по всей видимости, станут главным источником электричества в Германии, обогнав каменный и бурый уголь, доля которых упала в течение года с 40,3 до 37 процентов.

Всего несколько лет назад, в 2011 году, Международное энергетическое агентство (МЭА) заговорило о грядщем "золотом веке газа". Тогда было много надежд на то, что именно природный газ как наиболее экологичное ископаемое топливо станет идеальным "партнером" возобновляемых источников электроэнергии, способным оперативно заменять их в ситуации, когда нет солнца или не дует ветер.

Обнародованное в ноябре 2017 года намерение концерна Siemens сократить по всему миру 6 тысяч рабочих мест на производстве турбин, а также декабрьское решение его американского конкурента General Electric упразднить на своих заводах такого же профиля 12 тысяч мест, свидетельствуют о том, что ни о каком "веке газа" в мировой электроэнергетике, тем более европейской, пока и речи быть не может.

В какой мере ситуация изменится к тому времени, когда "Газпром" введет в строй "Северный поток-2" и "Турецкий поток", покажет будущее.
По материалам: Deutsche Welle
 

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