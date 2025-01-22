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АНАЛІТИКА

Банкіри очікують підвищення облікової ставки до 14-14,5% - опитування

16:43 22.01.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України (НБУ), зважаючи на прискорення інфляції до 12%, підвищить облікову ставку на 0,5-1 відсоткового пункту (в.п.) - до рівня 14-14,5% річних на майбутньому засіданні в четвер, вважають троє опитаних агентством "Інтерфакс-Україна" банкірів.

"З огляду на зростання інфляції до рівня 12%, підвищення облікової ставки до 14,5% видається логічним кроком для забезпечення контролю над інфляційними очікуваннями і підтримкою привабливості гривневих інструментів", - зазначила начальниця управління управлінського обліку та бізнес-аналізу ОТП Банку Інна Провотар.

На її думку, таке підвищення ставки стимулюватиме попит на строкові гривневі заощадження і завдяки цьому допоможе знизити тиск на валютний курс і ціни.

Колега Провотар із банківського сектору, голова правління Юнекс Банку Іван Світек, очікує на підвищення ставки в діапазоні 0,5-1 в.п., тобто до 14-14,5% річних.

"Більш значного підвищення я не чекаю, оскільки значний внесок у поточні показники інфляції вносять немонетарні чинники, частина з яких має тимчасовий характер. Однак регулятору необхідно діяти, давати сигнал ринку, що двозначна інфляція не залишається поза його увагою", - вважає голова фінустанови.

Світек, зважаючи на поточну інфляційну динаміку, прогнозує перегляд регулятором жовтневого макропрогнозу в бік погіршення щодо індексу споживчих цін (ІСЦ) з 6,9% до 7-8% за підсумками року, а також за оцінкою зростання економіки - з 4,3% до 4% за підсумками року.

"Інфляція в грудні продовжила зростати, вже котрий місяць перевищуючи очікування НБУ. Ми вважаємо ймовірним, що на засіданні правління НБУ з монетарної політики цього тижня ставка може бути підвищена на 0,5 процентного пункту", - поділився очікуваннями директор департаменту казначейства та фондових ринків Правекс Банку Артем Красовський.

При цьому банкір наголосив, що не відкидає можливості і більш значного підвищення.

Як повідомлялося, на засіданні 12 грудня Нацбанк підвищив облікову ставку на 0,5 в.п. до рівня 13,5% з 13 грудня, що підтримали семеро з 11 членів комітету монетарної політики (КМП). Інфляція в річному вимірі за підсумками грудня 2024 року зросла до 12% з 11,2% за підсумками листопада минулого року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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