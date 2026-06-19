Уряд дозволив приймати житлові ваучери як початковий внесок у програмі «єОселя»

Компоненти двох житлових програм поєднали: власникам ваучера за програмою «Житло для ВПО з ТОТ» дозволили використовувати його як перший внесок в іпотечній програмі «єОселя».

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

Йдеться про зміни до профільних постанов, які необхідні, щоб запрацював механізм використання житлового ваучера для покриття першого внеску за програмою «єОселя». На першому етапі компонент доступний для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Наголошується, що мова не йде про отримання двох окремих видів державної допомоги. Житловий ваучер використовуватиметься як частина оплати житла - зокрема для сплати першого внеску за іпотекою.

Ухвалені урядом зміни набувають чинності 17 липня 2026 року.

У міністерстві зауважують, що для повноцінного запуску цього механізму необхідно ухвалення змін до законодавства у сфері іпотеки, щоб узгодити між собою механізми двох державних програм. Йдеться про законопроєкт №15335 «Про внесення змін до деяких законів України щодо нерухомого майна, придбаного в іпотеку», який наразі перебуває на розгляді Верховної Ради.

Після завершення необхідних законодавчих змін, на наступних етапах фінансування компонента, найближчий з яких очікується у вересні цього року, житловий ваучер можна буде використовувати для сплати першого внеску за іпотекою в межах програми «єОселя».