Пільгові кредити для ОПК: українські зброярі отримали ₴9,8 мільярда

У межах державної підтримки оборонно-промислового комплексу українські підприємства отримали 162 пільгові кредити на загальну суму ₴9,8 мільярда.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство оборони.

Програма пільгового кредитування надає виробникам можливість залучати додаткові фінансові ресурси: до ₴500 мільйонів строком до 5 років - на інвестиційні цілі; до ₴100 мільйонів строком до 3 років - для поповнення оборотного капіталу.

Кошти можуть спрямовуватися на розроблення, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів та їхніх складових.

«Сьогодні український ОПК має величезний потенціал для зростання, однак для швидкого масштабування виробництва підприємствам потрібен доступний фінансовий ресурс. Пільгове кредитування - це саме той інструмент, який дозволяє зброярам не зупинятися через нестачу обігових коштів, швидше виконувати контракти та нарощувати постачання для потреб фронту», - зазначила радниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр.

Для Міноборони, за словами Гвоздяр, важливо, щоб державна підтримка була не просто декларативною, а реально дієвою для виробників.

Як зауважили у Міноборони, пільгове кредитування стало інструментом швидкого масштабування оборонного виробництва.

Держава також запровадила пільговий лізинг обладнання та спеціальний правовий режим Defence City, а також спростила процедури будівництва й розширення виробничих потужностей.

«Підтримуємо українських виробників, адже розвиток власного ОПК є основою оборонної стійкості, технологічної незалежності та довгострокової безпеки України», - наголосили в Міноборони.