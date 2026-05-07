Оподаткування цифрових платформ: профільний комітет Ради схвалив законопроєкт

Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №15111-д про оподаткування цифрових платформ у другому читанні.

Про це повідомив у Фейсбуці перший заступник голови комітету Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

Документ підтримали 17 парламентарів, 4 утрималися. Очікується, що на голосування в сесійній залі проєкт винесуть 12 травня.

У разі ухвалення закону запропоновані зміни почнуть діяти із 1 січня 2027 року.

За задумом, цифрові платформи стануть податковими агентами та повідомлятимуть про доходи користувачів. При цьому йдеться про пільгове оподаткування громадян - не за загальною ставкою ПДФО у 18% + ВЗ, а лише 5% (+ військовий збір).

Якщо ж отримана продавцем чи надавачем послуг сума не перевищує еквіваленту у 2000 євро на рік (за офіційним курсом Нацбанку), їх узагалі звільнять від оподаткування. Це важливо для тих, хто, приміром, продає старі речі і де-факто не здійснює через цифрові платформи постійної комерційної діяльності.

Ця законодавча ініціатива є частиною домовленостей з МВФ задля детінізації доходів, отриманих через цифрові застосунки.

Очікуваний фіскальний ефект - близько 14 млрд грн щорічно.