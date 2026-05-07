Оподаткування цифрових платформ: профільний комітет Ради схвалив законопроєкт
Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №15111-д про оподаткування цифрових платформ у другому читанні.
Про це повідомив у Фейсбуці перший заступник голови комітету Ярослав Железняк, передає Укрінформ.
Документ підтримали 17 парламентарів, 4 утрималися. Очікується, що на голосування в сесійній залі проєкт винесуть 12 травня.
У разі ухвалення закону запропоновані зміни почнуть діяти із 1 січня 2027 року.
За задумом, цифрові платформи стануть податковими агентами та повідомлятимуть про доходи користувачів. При цьому йдеться про пільгове оподаткування громадян - не за загальною ставкою ПДФО у 18% + ВЗ, а лише 5% (+ військовий збір).
Якщо ж отримана продавцем чи надавачем послуг сума не перевищує еквіваленту у 2000 євро на рік (за офіційним курсом Нацбанку), їх узагалі звільнять від оподаткування. Це важливо для тих, хто, приміром, продає старі речі і де-факто не здійснює через цифрові платформи постійної комерційної діяльності.
Ця законодавча ініціатива є частиною домовленостей з МВФ задля детінізації доходів, отриманих через цифрові застосунки.
Очікуваний фіскальний ефект - близько 14 млрд грн щорічно.
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
