Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Оподаткування цифрових платформ: профільний комітет Ради схвалив законопроєкт

15:21 07.05.2026 |

Економіка, Право

Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №15111-д про оподаткування цифрових платформ у другому читанні.

Про це повідомив у Фейсбуці перший заступник голови комітету Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

Документ підтримали 17 парламентарів, 4 утрималися. Очікується, що на голосування в сесійній залі проєкт винесуть 12 травня.

У разі ухвалення закону запропоновані зміни почнуть діяти із 1 січня 2027 року.

За задумом, цифрові платформи стануть податковими агентами та повідомлятимуть про доходи користувачів. При цьому йдеться про пільгове оподаткування громадян - не за загальною ставкою ПДФО у 18% + ВЗ, а лише 5% (+ військовий збір).

Якщо ж отримана продавцем чи надавачем послуг сума не перевищує еквіваленту у 2000 євро на рік (за офіційним курсом Нацбанку), їх узагалі звільнять від оподаткування. Це важливо для тих, хто, приміром, продає старі речі і де-факто не здійснює через цифрові платформи постійної комерційної діяльності.

Ця законодавча ініціатива є частиною домовленостей з МВФ задля детінізації доходів, отриманих через цифрові застосунки.

Очікуваний фіскальний ефект - близько 14 млрд грн щорічно.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8033
  0,0495
 0,11
EUR
 1
 51,5433
  0,0714
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5212  0,06 0,13 44,0638  0,11 0,25
EUR 51,2519  0,12 0,23 51,8988  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8500  0,01 0,02 43,8800  0,01 0,02
EUR 51,6070  0,06 0,11 61,6204  10,05 19,48

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес