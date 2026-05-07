07.05.26
- 14:12
Оренда державної землі б’є рекорди: ставка досягла ₴71 тис. за гектар
12:19 07.05.2026 |
Середня вартість оренди державних угідь через аукціони Земельного банку - 19,7 тис. грн/га, найвищі наразі ставки запропонували за оренду двох ділянок у Львівській області - 71 тис. і 61 тис. грн/га за один рік.
Про це повідомив в інтерв'ю Укрінформу генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк» Ярослав Ярославський.
Він розповів, що в середньому у торгах за право суборенди державних угідь терміном на 14 (для вирощування однорічних культур) чи 25 років (для багаторічних насаджень) беруть участь по вісім учасників. Завдяки такій конкуренції орендна плата, зазвичай, в рази перевищує стартову вартість (12% від грошово-кредитної оцінки землі).
«Усереднена вартість суборенди державних земель - 19,7 тис. грн/га. У регіонах же із найвищою конкуренцією - наприклад, на Вінниччині, де за один лот в середньому змагається 21 учасник, цей показник сягає 39,2 тис. грн/га. Найвищі ставки запропонували за оренду двох земельних ділянок у Львівській області (3,2 млн грн - за 45 га та 6,9 млн грн - за 112 га, тобто 71 тис. грн і 61 тис. грн/га за один рік). У Черкаській області - 56,5 тис. грн/га», - деталізував Ярославський.
Якщо ж проаналізувати середній розмір ставок по областях, то на Полтавщині - це 35 тис. грн/га на рік, на Черкащині - 37 тис., на Вінниччині - 39 тис., на Івано-Франківщині - 46 тис., на Львівщині - 54 тис. грн/га.
«Так, у нас є Закарпаття, де цей показник - лише 5,3 тис. грн/га. Чому? Невеликі ділянки, лише два-три учасники на кожні торги. Поки що відносно низький рівень орендних ставок в Одеській області - 7,8 тис. грн/га. Але ця цифра не показова. Вважаю, щойно знімуть арешт із колишніх земель виправного закладу №111, результат торгів точно перевищить 20 тис. грн/га», - переконаний керівник Державного земельного банку.
Він додав, що загалом за підсумками земельних торгів укладено угоди на суборенду майже 70 тис. га. Ці землі щороку приноситимуть державі 1,34 млрд грн.
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
