Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Оренда державної землі б’є рекорди: ставка досягла ₴71 тис. за гектар

Середня вартість оренди державних угідь через аукціони Земельного банку - 19,7 тис. грн/га, найвищі наразі ставки запропонували за оренду двох ділянок у Львівській області - 71 тис. і 61 тис. грн/га за один рік.

Про це повідомив в інтерв'ю Укрінформу генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк» Ярослав Ярославський.

Він розповів, що в середньому у торгах за право суборенди державних угідь терміном на 14 (для вирощування однорічних культур) чи 25 років (для багаторічних насаджень) беруть участь по вісім учасників. Завдяки такій конкуренції орендна плата, зазвичай, в рази перевищує стартову вартість (12% від грошово-кредитної оцінки землі).

«Усереднена вартість суборенди державних земель - 19,7 тис. грн/га. У регіонах же із найвищою конкуренцією - наприклад, на Вінниччині, де за один лот в середньому змагається 21 учасник, цей показник сягає 39,2 тис. грн/га. Найвищі ставки запропонували за оренду двох земельних ділянок у Львівській області (3,2 млн грн - за 45 га та 6,9 млн грн - за 112 га, тобто 71 тис. грн і 61 тис. грн/га за один рік). У Черкаській області - 56,5 тис. грн/га», - деталізував Ярославський.

Якщо ж проаналізувати середній розмір ставок по областях, то на Полтавщині - це 35 тис. грн/га на рік, на Черкащині - 37 тис., на Вінниччині - 39 тис., на Івано-Франківщині - 46 тис., на Львівщині - 54 тис. грн/га.

«Так, у нас є Закарпаття, де цей показник - лише 5,3 тис. грн/га. Чому? Невеликі ділянки, лише два-три учасники на кожні торги. Поки що відносно низький рівень орендних ставок в Одеській області - 7,8 тис. грн/га. Але ця цифра не показова. Вважаю, щойно знімуть арешт із колишніх земель виправного закладу №111, результат торгів точно перевищить 20 тис. грн/га», - переконаний керівник Державного земельного банку.

Він додав, що загалом за підсумками земельних торгів укладено угоди на суборенду майже 70 тис. га. Ці землі щороку приноситимуть державі 1,34 млрд грн.
 

