Фінансові новини
- |
- 07.05.26
- |
- 14:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Комітет Ради підтримав ідею фінансувати зарплати Сил оборони за рахунок військового збору
11:08 07.05.2026 |
Парламентський комітет з питань бюджету розглянув проєкт змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування військового збору до спеціального фонду держбюджету і рекомендував Верховній Раді ухвалити його одразу за основу і в цілому.
Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа у Фейсбуці, передає Укрінформ.
За її словами, законопроєкт передбачає, що з 1 січня 2027 року і до кінця третього повоєнного року, військовий збір зараховуватимуть не до загального, а до спеціального фонду держбюджету. Очікувані щорічні надходження - понад 200 млрд грн, які спрямовуватимуть винятково на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ.
«Цей крок має більше політичне значення, оскільки наразі майже всі власні надходження загального фонду держбюджету і так спрямовуються на потреби оборони - щоправда, як на грошове забезпечення військових усіх сил оборони, так і на зброю. Однак після завершення активних бойових дій фіксоване цільове призначення військового збору буде практично необхідним через зростання (повернення до норми) частки невійськових видатків та зменшення обсягів міжнародної допомоги, яка зараз їх покриває», - пояснила Підласа.
Голосування щодо законопроєкту №15167 попередньо запланували на 12 травня.
Як повідомлялося, на початку квітня Верховна Рада на виконання вимог МВФ ухвалила за основу та в цілому урядовий законопроєкт №15110 щодо продовження дії військового збору в підвищеному розмірі на три роки після завершення війни.
Передбачено, що протягом трьох років, наступних за роком, в якому припинено або скасовано воєнний стан, діятимуть нинішні ставки військового збору: для фізичних осіб - 5% (для військовослужбовців та працівників сектору безпеки і оборони - 1,5% із доходів у вигляді грошового забезпечення (крім доходів, звільнених від оподаткування військовим збором); для фізичних осіб - підприємців 1-ї, 2-ї та 4-ї груп єдиного податку - 10% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року; для платників єдиного податку 3-ї групи (фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, крім е-резидентів) - 1% від доходу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ повідомляють про план Франції обміняти вигідну угоду з Грецією на 43 Mirage для України
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
|ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Місткість, програми та економія води: що важливо в посудомийних машинах
У РУБРИЦІ
|Україна збільшує технічні можливості для імпорту газу з Польщі — Міненерго
|Оренда державної землі б’є рекорди: ставка досягла ₴71 тис. за гектар
|Нафта почала активно дешевшати, Brent впала нижче $99 за барель
|Комітет Ради підтримав ідею фінансувати зарплати Сил оборони за рахунок військового збору
|Попит на нові вантажівки в Україні продовжує зростати — оцінка галузі
|Нафта дорожчає на тлі сумнівів щодо стабілізації ситуації на Близькому Сході
|Критичних підприємств для бронювання може стати менше на 20% — ініціатива депутатів
Бізнес
|Україна наростила імпорт уживаних легковиків: лідери серед моделей
|Gemini від Google навчився генерувати PDF, DOCX та документи Google Docs
|До 50% собівартості iPhone припадатиме на пам’ять через стрибок цін — аналітики
|Крипторинок у стагнації: біткоїн майже на дні, Ethereum відстає — що далі
|Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
|У Києві переглянуть тарифи на паркування: вперше за 5 років і з бонусом для постійних користувачів
|За п’ять років число мільярдерів у світі може різко зрости — оцінка Guardian