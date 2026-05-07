Комітет Ради підтримав ідею фінансувати зарплати Сил оборони за рахунок військового збору

Парламентський комітет з питань бюджету розглянув проєкт змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування військового збору до спеціального фонду держбюджету і рекомендував Верховній Раді ухвалити його одразу за основу і в цілому.

Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа у Фейсбуці, передає Укрінформ.

За її словами, законопроєкт передбачає, що з 1 січня 2027 року і до кінця третього повоєнного року, військовий збір зараховуватимуть не до загального, а до спеціального фонду держбюджету. Очікувані щорічні надходження - понад 200 млрд грн, які спрямовуватимуть винятково на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ.

«Цей крок має більше політичне значення, оскільки наразі майже всі власні надходження загального фонду держбюджету і так спрямовуються на потреби оборони - щоправда, як на грошове забезпечення військових усіх сил оборони, так і на зброю. Однак після завершення активних бойових дій фіксоване цільове призначення військового збору буде практично необхідним через зростання (повернення до норми) частки невійськових видатків та зменшення обсягів міжнародної допомоги, яка зараз їх покриває», - пояснила Підласа.

Голосування щодо законопроєкту №15167 попередньо запланували на 12 травня.

Як повідомлялося, на початку квітня Верховна Рада на виконання вимог МВФ ухвалила за основу та в цілому урядовий законопроєкт №15110 щодо продовження дії військового збору в підвищеному розмірі на три роки після завершення війни.

Передбачено, що протягом трьох років, наступних за роком, в якому припинено або скасовано воєнний стан, діятимуть нинішні ставки військового збору: для фізичних осіб - 5% (для військовослужбовців та працівників сектору безпеки і оборони - 1,5% із доходів у вигляді грошового забезпечення (крім доходів, звільнених від оподаткування військовим збором); для фізичних осіб - підприємців 1-ї, 2-ї та 4-ї груп єдиного податку - 10% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року; для платників єдиного податку 3-ї групи (фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, крім е-резидентів) - 1% від доходу.