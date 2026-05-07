Попит на нові вантажівки в Україні продовжує зростати — оцінка галузі

10:27 07.05.2026 |

Економіка

В Україні у квітні 2026 року реалізовано на 3% більше нових комерційних автомобілів, ніж у березні, і на 14% більше за торішній показник.

Про це у Телеграмі повідомила Асоціація автовиробників України (Укравтопром), передає Укрінформ.

«Упродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1 122 авто. Це на 3% більше, ніж у попередньому місяці. У порівнянні з торішнім квітнем, попит на нові комерційні авто збільшився на 14%», - йдеться в повідомленні.

Загалом з початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 4 033 нові машини, що майже на 6% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Лідерами місяця стали Renault - 235 од., Fiat - 118 од., Mercedes-Benz - 98 од., Citroen - 81 од. та Opel - 80 од.
 

