Критичних підприємств для бронювання може стати менше на 20% — ініціатива депутатів

Народні обранці не полишають надій змінити умови мобілізації в Україні. Лише вчора повідомлялося про пропозицію узаконити відстрочку за гроші та скасувати всі інвалідності, а тепер інший нардеп від "Слуги народу" заговорив про реорганізацію системи бронювання від мобілізації.

Як розповів народний депутат від партії Руслан Горбенко, влада дивиться в бік змін у системі бронювання. На його думку, тут важливо тримати баланс: армії потрібні люди, але економіка теж має працювати. Саме бізнес наповнює бюджет, з якого фінансують оборону.

Руслан Горбенко заявив, що зараз намагаються скоротити кількість підприємств, які мають статус критично важливих, приблизно на 10-20%. Через це вимоги для отримання такого статусу поступово підвищують - фактично кожного кварталу.

"На сьогодні є умовно негласний наказ, щоб зменшити кількість критичних підприємств від 10 до 20%. Тому критерії для отримання критичності кожного кварталу підвищуються", ‒ зазначив депутат.

Він також визнав, що систему бронювання не всі використовують чесно. Деякі компанії оформлюють статус формально, без реального внеску в економіку чи оборону. Тому перевірки вже тривають. У них беруть участь представники ТЦК разом із СБУ, щоб зменшити ризики зловживань і корупції.

Окремо нардеп звернув увагу на підприємства оборонно-промислового комплексу. Там працівники можуть мати 100% бронювання. Але, за словами Горбенка, важливо перевіряти, чи дає це реальний результат - наприклад, чи зростає виробництво.

"Якщо міністр оборони підійде до справи зі своїм цифровим ноу-хау, то точно через штучний інтелект можна прибрати всі корупційні ризики по бронюванню", - додав він.

Водночас гострою залишається проблема кадрів у державному секторі. Одна з причин - обмеження на бронювання військовозобов'язаних на рівні 50%. Цю квоту вже повністю використали, тому знайти нових працівників стає складніше.

Водночас нардеп заявив, що у Верховній Раді не планують знижувати мобілізаційний вік. Однак у разі загострення ситуації та проведення росією масштабної мобілізації підхід може бути переглянутий.

"Щодо зниження призовного віку політичної волі в Раді точно немає. І, в першу чергу, немає і таких обставин, щоб піднімати це питання", ‒ пояснив Горбенко.

Отже, влада поки не чіпає мобілізаційний вік, але активно переглядає правила бронювання та мобілізації.