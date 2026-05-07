Фінансові новини
- |
- 07.05.26
- |
- 14:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Критичних підприємств для бронювання може стати менше на 20% — ініціатива депутатів
09:45 07.05.2026 |
Народні обранці не полишають надій змінити умови мобілізації в Україні. Лише вчора повідомлялося про пропозицію узаконити відстрочку за гроші та скасувати всі інвалідності, а тепер інший нардеп від "Слуги народу" заговорив про реорганізацію системи бронювання від мобілізації.
Як розповів народний депутат від партії Руслан Горбенко, влада дивиться в бік змін у системі бронювання. На його думку, тут важливо тримати баланс: армії потрібні люди, але економіка теж має працювати. Саме бізнес наповнює бюджет, з якого фінансують оборону.
Руслан Горбенко заявив, що зараз намагаються скоротити кількість підприємств, які мають статус критично важливих, приблизно на 10-20%. Через це вимоги для отримання такого статусу поступово підвищують - фактично кожного кварталу.
"На сьогодні є умовно негласний наказ, щоб зменшити кількість критичних підприємств від 10 до 20%. Тому критерії для отримання критичності кожного кварталу підвищуються", ‒ зазначив депутат.
Він також визнав, що систему бронювання не всі використовують чесно. Деякі компанії оформлюють статус формально, без реального внеску в економіку чи оборону. Тому перевірки вже тривають. У них беруть участь представники ТЦК разом із СБУ, щоб зменшити ризики зловживань і корупції.
Окремо нардеп звернув увагу на підприємства оборонно-промислового комплексу. Там працівники можуть мати 100% бронювання. Але, за словами Горбенка, важливо перевіряти, чи дає це реальний результат - наприклад, чи зростає виробництво.
"Якщо міністр оборони підійде до справи зі своїм цифровим ноу-хау, то точно через штучний інтелект можна прибрати всі корупційні ризики по бронюванню", - додав він.
Водночас гострою залишається проблема кадрів у державному секторі. Одна з причин - обмеження на бронювання військовозобов'язаних на рівні 50%. Цю квоту вже повністю використали, тому знайти нових працівників стає складніше.
Водночас нардеп заявив, що у Верховній Раді не планують знижувати мобілізаційний вік. Однак у разі загострення ситуації та проведення росією масштабної мобілізації підхід може бути переглянутий.
"Щодо зниження призовного віку політичної волі в Раді точно немає. І, в першу чергу, немає і таких обставин, щоб піднімати це питання", ‒ пояснив Горбенко.
Отже, влада поки не чіпає мобілізаційний вік, але активно переглядає правила бронювання та мобілізації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ повідомляють про план Франції обміняти вигідну угоду з Грецією на 43 Mirage для України
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
|ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Місткість, програми та економія води: що важливо в посудомийних машинах
У РУБРИЦІ
|Україна збільшує технічні можливості для імпорту газу з Польщі — Міненерго
|Оренда державної землі б’є рекорди: ставка досягла ₴71 тис. за гектар
|Нафта почала активно дешевшати, Brent впала нижче $99 за барель
|Комітет Ради підтримав ідею фінансувати зарплати Сил оборони за рахунок військового збору
|Попит на нові вантажівки в Україні продовжує зростати — оцінка галузі
|Нафта дорожчає на тлі сумнівів щодо стабілізації ситуації на Близькому Сході
|Критичних підприємств для бронювання може стати менше на 20% — ініціатива депутатів
Бізнес
|Україна наростила імпорт уживаних легковиків: лідери серед моделей
|Gemini від Google навчився генерувати PDF, DOCX та документи Google Docs
|До 50% собівартості iPhone припадатиме на пам’ять через стрибок цін — аналітики
|Крипторинок у стагнації: біткоїн майже на дні, Ethereum відстає — що далі
|Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
|У Києві переглянуть тарифи на паркування: вперше за 5 років і з бонусом для постійних користувачів
|За п’ять років число мільярдерів у світі може різко зрости — оцінка Guardian