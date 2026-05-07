«Київстар» починає продавати термінали Starlink для бізнесу
09:03 07.05.2026 |
Kyivstar Group LTD, материнська компанія ПрАТ "Київстар" - національного оператора електронних комунікацій України та частини VEON Group, отримала право офіційно продавати послуги Starlink задля підтримки українського бізнесу.
Про це йдеться у повідомленні компанії "Київстар".
Сторони уклали нову угоду, яка дозволяє офіційно постачати комплекти та послуги високошвидкісного інтернету Starlink бізнесу, а також державним установам України (школам, університетам, лікарням тощо).
"Угода спрощує доступ українського бізнесу до інтернету та обладнання Starlink, їх можна буде замовити безпосередньо в "Київстар", - говориться у повідомленні.
Сервіс орієнтований на бізнес та держструктури, для яких критично важливий стабільний зв'язок.
Starlink - супутникова мережа у світі з тисячами супутників на низькій навколоземній орбіті, яка забезпечує широкосмуговий доступ до інтернету.
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
