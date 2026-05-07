Фінансові новини
- |
- 07.05.26
- |
- 14:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ФДМУ відкриває можливість партнерства з бізнесом для неприватизованих держоб’єктів
08:08 07.05.2026 |
Фонд державного майна напрацював механізм, який дозволить розвивати державні активи, що не підлягають приватизації, за допомогою приватного капіталу.
Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Фонд державного майна України запускає стратегічний напрям публічно-приватного партнерства (ППП) - механізм, який дозволить відновлювати та розвивати державні активи без втрати державної власності», - йдеться у повідомленні.
Мова йде про об'єкти, які не підлягають приватизації, бо мають стратегічне, соціальне чи інфраструктурне значення для держави.
Як пілотні проєкти розглядається модернізація санаторію «Куяльник» на Одещині та палацу графів Шенборнів на Закарпатті. У ФДМУ прогнозують, що санаторій можна перетворити на сучасний бальнеологічний курорт, а палац - на взірцевий туристичний об'єкт європейського рівня.
Ключовий принцип нового підхіду до управління державними активами полягає у тому, що держава зберігатиме право власності, але залучатиме приватний капітал, експертизу та управлінські рішення для модернізації й розвитку об'єктів.
Реалізацію та координацію напряму публічно-приватного партнерства у Фонді куруватиме заступниця голови ФДМУ Наталія Панова.
«Цей проєкт - про нову модель державного управління державним капіталом: ми відчиняємо двері для інвестицій, щоб врятувати те, що іншим шляхом зберегти неможливо. Ми не можемо залишити активи руйнуватись, мусимо знаходити механізми задля їхнього збереження, розвитку та роботи на економіку країни», - пояснили у Фонді держмайна.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ повідомляють про план Франції обміняти вигідну угоду з Грецією на 43 Mirage для України
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
|ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Місткість, програми та економія води: що важливо в посудомийних машинах
У РУБРИЦІ
|Україна збільшує технічні можливості для імпорту газу з Польщі — Міненерго
|Оренда державної землі б’є рекорди: ставка досягла ₴71 тис. за гектар
|Нафта почала активно дешевшати, Brent впала нижче $99 за барель
|Комітет Ради підтримав ідею фінансувати зарплати Сил оборони за рахунок військового збору
|Попит на нові вантажівки в Україні продовжує зростати — оцінка галузі
|Нафта дорожчає на тлі сумнівів щодо стабілізації ситуації на Близькому Сході
|Критичних підприємств для бронювання може стати менше на 20% — ініціатива депутатів
Бізнес
|Україна наростила імпорт уживаних легковиків: лідери серед моделей
|Gemini від Google навчився генерувати PDF, DOCX та документи Google Docs
|До 50% собівартості iPhone припадатиме на пам’ять через стрибок цін — аналітики
|Крипторинок у стагнації: біткоїн майже на дні, Ethereum відстає — що далі
|Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
|У Києві переглянуть тарифи на паркування: вперше за 5 років і з бонусом для постійних користувачів
|За п’ять років число мільярдерів у світі може різко зрости — оцінка Guardian