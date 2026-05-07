Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

ФДМУ відкриває можливість партнерства з бізнесом для неприватизованих держоб’єктів

08:08 07.05.2026 |

Економіка

Фонд державного майна напрацював механізм, який дозволить розвивати державні активи, що не підлягають приватизації, за допомогою приватного капіталу.

Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Фонд державного майна України запускає стратегічний напрям публічно-приватного партнерства (ППП) - механізм, який дозволить відновлювати та розвивати державні активи без втрати державної власності», - йдеться у повідомленні.

Мова йде про об'єкти, які не підлягають приватизації, бо мають стратегічне, соціальне чи інфраструктурне значення для держави.

Як пілотні проєкти розглядається модернізація санаторію «Куяльник» на Одещині та палацу графів Шенборнів на Закарпатті. У ФДМУ прогнозують, що санаторій можна перетворити на сучасний бальнеологічний курорт, а палац - на взірцевий туристичний об'єкт європейського рівня.

Ключовий принцип нового підхіду до управління державними активами полягає у тому, що держава зберігатиме право власності, але залучатиме приватний капітал, експертизу та управлінські рішення для модернізації й розвитку об'єктів.

Реалізацію та координацію напряму публічно-приватного партнерства у Фонді куруватиме заступниця голови ФДМУ Наталія Панова.

«Цей проєкт - про нову модель державного управління державним капіталом: ми відчиняємо двері для інвестицій, щоб врятувати те, що іншим шляхом зберегти неможливо. Ми не можемо залишити активи руйнуватись, мусимо знаходити механізми задля їхнього збереження, розвитку та роботи на економіку країни», - пояснили у Фонді держмайна.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8528
  0,1170
 0,27
EUR
 1
 51,6147
  0,2184
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5212  0,06 0,13 44,0638  0,11 0,25
EUR 51,2519  0,12 0,23 51,8988  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8500  0,01 0,02 43,8800  0,01 0,02
EUR 51,6070  0,06 0,11 61,6204  10,05 19,48

