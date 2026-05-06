06.05.26
12:18
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Програми допомоги українцям: Свириденко розкрила суму фінансування
09:59 06.05.2026 |
За зиму та весну програми прямої підтримки українців охопили 60% українців: 17,8 мільйона отримали по 1000 грн зимової підтримки, 415 тисяч українців з найбільш вразливих категорій отримали по 6500 грн.
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, програми прямої підтримки українців довели свою ефективність.
"В умовах повномасштабної війни ресурси нашої держави відчутно обмежені та спрямовуються передусім на захист України. Але рішення у сфері соціального захисту також ухвалюються, щоб підтримати українців в умовах надзвичайних соціальних та економічних викликів", - зазначила вона.
За словами очільниці уряду, масштаб користування відповідними програмами підтверджує їхню необхідність.
"За період зими та весни програми підтримки охопили 60% українців. Зокрема 17,8 млн наших громадян отримали по 1000 грн зимової підтримки", - повідомила вона.
Ще майже 415 тис. українців з найбільш вразливих категорій отримали по 6500 грн. Ще понад 100 тис. людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів отримали підтримку за програмою "пакунків тепла".
"Підтримуємо енергетиків, комунальників, газовиків і залізничників, які відновлювали критичну інфраструктуру після атак - близько 27 тис. таких працівників отримали доплати до зарплати по 20 тис. грн протягом особливо складних місяців минулого опалювального сезону", - розповіла Свириденко.
Вже цієї весни ще майже 12 млн українців з вразливих категорій отримали одноразову допомогу 1500 грн.
|Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
