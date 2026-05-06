Фінансові новини
ФДМУ звітує про виконання 50% плану малої приватизації раніше терміну
09:01 06.05.2026 |
Фонд держмайна України заявив про дострокове виконання 50% плану приватизації на 2026 рік. Про це йдеться у повідомленні ФДМУ у Facebook.
"Фонд державного майна України вже забезпечив половину всіх запланованих надходжень від приватизації на 2026 рік - лише за перші чотири місяці, і це лише мала приватизація", - йдеться у повідомленні.
До держбюджету перераховано понад 1 млрд грн.
"У планах - великі та стратегічні об'єкти, складні активи, які роками не працювали або були проблемними. Сьогодні вони готуються до відкритих аукціонів і отримають нове життя через інвестиції", - йдеться у повідомленні.
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що у вівторок провела нараду з Мінекономіки і ФДМУ у ТРЦ Ocean Plaza, який також планують виставити на продаж у третьому кварталі з орієнтовною ринковою вартістю близько $100 млн.
За її словами, у 2026 році уряд очікує залучити близько 10 млрд грн від великої приватизації і 3 млрд грн - від малої.
Парламентський комітет з питань економічного розвитку зазначав, що згідно з законом про держбюджет від ФДМУ очікують 2 млрд грн надходжень від приватизації та 800 млн грн - надходжень від оренди державного майна.
Наприкінці квітня ФДМУ визначив шість пріоритетних активів великої приватизації приблизною вартістю $370 млн: Сумихімпром, Ocean Plaza, Одеський припортовий завод, Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, Миколаївський глиноземний завод, Індар.
Останній на сьогодні аукціон великої приватизації відбувся влітку 2025 року, коли Afina Group Руслана Шостака та Валерія Кіптика купила Вінницяпобутхім за 608 млн грн.
ЗМІ повідомляють про план Франції обміняти вигідну угоду з Грецією на 43 Mirage для України
США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
|Місткість, програми та економія води: що важливо в посудомийних машинах
ФДМУ звітує про виконання 50% плану малої приватизації раніше терміну
Україна істотно знизила імпорт електроенергії у квітні — дані ExPro
Польща домінує в імпорті сирів в Україну з часткою близько 85% — оцінка експерта
Держава виділила ₴370 млн на автономне енергоживлення житлових будинків
Уряд залучив більш як ₴184 млрд через аукціони ОВДП — дані НБУ
Національний кешбек залишиться чинним ще два роки — рішення уряду
|Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
У Києві переглянуть тарифи на паркування: вперше за 5 років і з бонусом для постійних користувачів
За п'ять років число мільярдерів у світі може різко зрости — оцінка Guardian
Google запускає еру «гіперкомп'ютерів» — як вони прискорюють ШІ
Microsoft уперше за пів століття пропонує добровільне звільнення — охопить 7% штату в США
LiDAR стає стандартом: у Китаї електромобілі від $7 500 отримують сенсори
Artemis II зробила крок до місячного інтернету, протестувавши лазерний зв'язок на 260 Мбіт/с