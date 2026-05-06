ФДМУ звітує про виконання 50% плану малої приватизації раніше терміну

09:01 06.05.2026 |

Економіка

Фонд держмайна України заявив про дострокове виконання 50% плану приватизації на 2026 рік. Про це йдеться у повідомленні ФДМУ у Facebook.

"Фонд державного майна України вже забезпечив половину всіх запланованих надходжень від приватизації на 2026 рік - лише за перші чотири місяці, і це лише мала приватизація", - йдеться у повідомленні.

До держбюджету перераховано понад 1 млрд грн.

"У планах - великі та стратегічні об'єкти, складні активи, які роками не працювали або були проблемними. Сьогодні вони готуються до відкритих аукціонів і отримають нове життя через інвестиції", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що у вівторок провела нараду з Мінекономіки і ФДМУ у ТРЦ Ocean Plaza, який також планують виставити на продаж у третьому кварталі з орієнтовною ринковою вартістю близько $100 млн.

За її словами, у 2026 році уряд очікує залучити близько 10 млрд грн від великої приватизації і 3 млрд грн - від малої.

Парламентський комітет з питань економічного розвитку зазначав, що згідно з законом про держбюджет від ФДМУ очікують 2 млрд грн надходжень від приватизації та 800 млн грн - надходжень від оренди державного майна.

Наприкінці квітня ФДМУ визначив шість пріоритетних активів великої приватизації приблизною вартістю $370 млн: Сумихімпром, Ocean Plaza, Одеський припортовий завод, Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, Миколаївський глиноземний завод, Індар.

Останній на сьогодні аукціон великої приватизації відбувся влітку 2025 року, коли Afina Group Руслана Шостака та Валерія Кіптика купила Вінницяпобутхім за 608 млн грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

