ФДМУ звітує про виконання 50% плану малої приватизації раніше терміну

Фонд держмайна України заявив про дострокове виконання 50% плану приватизації на 2026 рік. Про це йдеться у повідомленні ФДМУ у Facebook.

"Фонд державного майна України вже забезпечив половину всіх запланованих надходжень від приватизації на 2026 рік - лише за перші чотири місяці, і це лише мала приватизація", - йдеться у повідомленні.

До держбюджету перераховано понад 1 млрд грн.

"У планах - великі та стратегічні об'єкти, складні активи, які роками не працювали або були проблемними. Сьогодні вони готуються до відкритих аукціонів і отримають нове життя через інвестиції", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що у вівторок провела нараду з Мінекономіки і ФДМУ у ТРЦ Ocean Plaza, який також планують виставити на продаж у третьому кварталі з орієнтовною ринковою вартістю близько $100 млн.

За її словами, у 2026 році уряд очікує залучити близько 10 млрд грн від великої приватизації і 3 млрд грн - від малої.

Парламентський комітет з питань економічного розвитку зазначав, що згідно з законом про держбюджет від ФДМУ очікують 2 млрд грн надходжень від приватизації та 800 млн грн - надходжень від оренди державного майна.

Наприкінці квітня ФДМУ визначив шість пріоритетних активів великої приватизації приблизною вартістю $370 млн: Сумихімпром, Ocean Plaza, Одеський припортовий завод, Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, Миколаївський глиноземний завод, Індар.

Останній на сьогодні аукціон великої приватизації відбувся влітку 2025 року, коли Afina Group Руслана Шостака та Валерія Кіптика купила Вінницяпобутхім за 608 млн грн.