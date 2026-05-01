Очікування ділової активності у квітні незначно знизилися, але залишилися позитивними – НБУ
16:01 01.05.2026 |
Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховується Національним банком України (НБУ) за шкалою від 0 до 100, у квітні 2026 року знизився на 1,0 пункта - до 51,7 порівняно з 52,7 у березні, але був на 2,3 пукта вищим за показник квітня 2025 року (49,4), повідомив регулятор.
"Другий місяць поспіль підприємства усіх опитаних секторів позитивно оцінили свою ділову активність", - зазначив Нацбанк у пресрелізі, опублікованому на сайті.
Настрої бізнесу підтримували міжнародна фінансова допомога, пожвавлення споживчого попиту, бюджетне фінансування інфраструктурного відновлення й будівництва доріг, а також сезонний фактор.
Серед стримуючих чинників НБУ назвав подорожчання пального, зростання витрат бізнесу, руйнування виробничої та логістичної інфраструктури, високі курсові й інфляційні очікування та дефіцит кваліфікованих кадрів.
За підсумками опитування, підприємства сфери будівництва другий місяць поспіль дали найбільш позитивні оцінки своєї економічній діяльності: їхній секторальний індекс у квітні зріс до 55,6 із 55,0 у березні та 47,3 у квітні 2025 року.
Будівельникам сприяли погода та бюджетне фінансування відновлення інфраструктури і будівництва доріг. Респонденти очікували зростання обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини, матеріалів і послуг підрядників, попри прогнозоване подорожчання та погіршення доступності останніх.
Промислові підприємства також зберегли позитивні оцінки поточної діяльності: їхній секторальний індекс у квітні зріс до 51,5 із 51,2 у березні, але залишився нижчим за 51,8 у квітні 2025 року.
Респонденти очікували подальшого збільшення виробництва та нових замовлень, зокрема експортних, хоча й повільнішими темпами. Оцінки запасів сировини і матеріалів поліпшилися, тоді як оцінки залишків готової продукції стали стриманішими.
У торгівлі індекс залишився вищим за нейтральний рівень, однак у квітні знизився до 50,8 із 54,0 у березні та 51,2 у квітні 2025 року через подорожчання пального та зростання витрат бізнесу.
Торговельні компанії очікували повільнішого зростання товарообороту та закупівлі товарів для продажу, а також прогнозували зменшення товарних запасів і сильніший тиск на маржу.
У сфері послуг індекс також залишався в позитивній зоні: у квітні він становив 52,0 порівняно з 52,8 у березні та 46,3 у квітні 2025 року.
Сектор підтримали поступова стабілізація в енергосистемі та пожвавлення внутрішнього попиту. Компанії й надалі очікували зростання обсягів наданих послуг, нових замовлень і послуг у процесі виконання.
У більшості секторів бізнес очікував подальшого підвищення цін на продукцію та послуги через зростання закупівельних цін, а також вартості сировини й матеріалів. Натомість торговельні компанії прогнозували сповільнення подорожчання товарів для продажу.
Кадрові очікування дещо поліпшилися: будівельні й торговельні підприємства прогнозували збільшення чисельності працівників, тоді як промисловість і сфера послуг зберегли стримані оцінки.
Що щомісячне опитування підприємств проводилося з 2 до 22 квітня 2026 року за участю 585 компаній. Серед опитаних 43,8% - підприємства промисловості, 25,6% - сфери послуг, 24,6% - торгівлі, 6,0% - будівництва. За розміром: 32,0% респондентів - великі підприємства, 29,1% - середні, 39,0% - малі.
Серед учасників опитування 35,6% здійснюють експортні та імпортні операції, 8,5% - лише експортні, 17,8% - лише імпортні, 38,1% не здійснюють зовнішньоекономічних операцій.
