Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Касові надходження до банків у І кв. зросли на 5,2% р/р – НБУ

14:55 01.05.2026 |

Економіка

Обсяг надходжень готівки до кас банків у січні-березні 2026 року зріс на 5,2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року - до 749,8 млрд грн, а видача готівки збільшилася на 6,3% - до 747,5 млрд грн, свідчить статистика Національного банку України (НБУ).

"Збільшення обсягів надходжень готівки до кас банків зумовлено, зокрема, підвищенням заробітних плат у бюджетній сфері та пенсій у березні 2026 року, поліпшенням економічної активності завдяки стабілізації енергосистеми та сталим внутрішнім споживчим попитом", - зазначив регулятор в Телеграм у п'ятницю.

Водночас видача готівки з кас банків у першому кварталі року зросла на тлі посилення повітряних атак, подальших руйнувань енергетичної та іншої інфраструктури, а також тривалих відключень електроенергії.

Найбільшу частку в структурі надходжень готівки до кас банків у першому кварталі 2026 року забезпечила торговельна виручка - 30,3%, або 227,2 млрд грн. Операції клієнтів із використанням платіжних карток сформували 27,0%, або 202,8 млрд грн, надходження від продажу іноземної валюти - 17,8%, або 133,8 млрд грн, а виручка від усіх видів послуг - 12,1%, або 90,5 млрд грн.

У структурі видачі готівки з кас банків за перший квартал року переважали операції клієнтів із використанням платіжних карток - 86,0%, або 643,2 млрд грн. На купівлю іноземної валюти в клієнтів припадало 4,1%, або 30,9 млрд грн, на підкріплення операторів поштового зв'язку готівкою - 3,4%, або 25,7 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9129
  0,0501
 0,11
EUR
 1
 51,5977
  0,1390
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5832  0,08 0,18 44,1320  0,11 0,25
EUR 51,1308  0,10 0,20 51,7864  0,04 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9000  0,03 0,07 43,9300  0,03 0,07
EUR 51,5605  0,25 0,49 51,5826  0,25 0,48

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес