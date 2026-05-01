Касові надходження до банків у І кв. зросли на 5,2% р/р – НБУ
14:55 01.05.2026 |
Обсяг надходжень готівки до кас банків у січні-березні 2026 року зріс на 5,2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року - до 749,8 млрд грн, а видача готівки збільшилася на 6,3% - до 747,5 млрд грн, свідчить статистика Національного банку України (НБУ).
"Збільшення обсягів надходжень готівки до кас банків зумовлено, зокрема, підвищенням заробітних плат у бюджетній сфері та пенсій у березні 2026 року, поліпшенням економічної активності завдяки стабілізації енергосистеми та сталим внутрішнім споживчим попитом", - зазначив регулятор в Телеграм у п'ятницю.
Водночас видача готівки з кас банків у першому кварталі року зросла на тлі посилення повітряних атак, подальших руйнувань енергетичної та іншої інфраструктури, а також тривалих відключень електроенергії.
Найбільшу частку в структурі надходжень готівки до кас банків у першому кварталі 2026 року забезпечила торговельна виручка - 30,3%, або 227,2 млрд грн. Операції клієнтів із використанням платіжних карток сформували 27,0%, або 202,8 млрд грн, надходження від продажу іноземної валюти - 17,8%, або 133,8 млрд грн, а виручка від усіх видів послуг - 12,1%, або 90,5 млрд грн.
У структурі видачі готівки з кас банків за перший квартал року переважали операції клієнтів із використанням платіжних карток - 86,0%, або 643,2 млрд грн. На купівлю іноземної валюти в клієнтів припадало 4,1%, або 30,9 млрд грн, на підкріплення операторів поштового зв'язку готівкою - 3,4%, або 25,7 млрд грн.
