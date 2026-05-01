Бюджет отримав ₴74 млрд від митниці у квітні — зростання майже на 40%
14:36 01.05.2026 |
Державна митна служба України у квітні 2026 року перерахувала до державного бюджету 73,9 млрд грн митних платежів, що на 20,7 млрд грн, або 38,9% більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби, передає Укрінформ.
Зазначається, що фактичні надходження від митниці також перевищили очікувані показники на відповідний період.
У митній службі наголосили, що зростання надходжень зумовлене, зокрема, активізацією зовнішньоекономічної діяльності, збільшенням обсягів імпорту та підвищенням ефективності адміністрування митних платежів.
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
|ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
|Кабмін визначив відповідального за будівництво критичної інфраструктури
|Не просто дах над головою: як орендувати «своє» житло у Львові
|Березневі цифри держборгу: зростання в гривні та скорочення в доларовому вимірі — інфографіка
|Очікування ділової активності у квітні незначно знизилися, але залишилися позитивними – НБУ
|Касові надходження до банків у І кв. зросли на 5,2% р/р – НБУ
|Бюджет отримав ₴74 млрд від митниці у квітні — зростання майже на 40%
|Війна на Близькому Сході змушує танкери обирати довший маршрут через мис Доброї Надії
|У червні можливий дефіцит нафти в окремих країнах — оцінка Bloomberg
|За п’ять років число мільярдерів у світі може різко зрости — оцінка Guardian
|Google запускає еру «гіперкомп’ютерів» — як вони прискорюють ШІ
|Microsoft уперше за пів століття пропонує добровільне звільнення — охопить 7% штату в США
|LiDAR стає стандартом: у Китаї електромобілі від $7 500 отримують сенсори
|Artemis II зробила крок до місячного інтернету, протестувавши лазерний зв’язок на 260 Мбіт/с
|Google показала TPU восьмого покоління з різким стрибком ефективності та обсягу памʼяті
|SpaceX визнає серйозні ризики ідеї дата-центрів у космосі — всупереч заявам Маска