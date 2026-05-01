Бюджет отримав ₴74 млрд від митниці у квітні — зростання майже на 40%

Державна митна служба України у квітні 2026 року перерахувала до державного бюджету 73,9 млрд грн митних платежів, що на 20,7 млрд грн, або 38,9% більше, ніж за аналогічний період торік.

Зазначається, що фактичні надходження від митниці також перевищили очікувані показники на відповідний період.

У митній службі наголосили, що зростання надходжень зумовлене, зокрема, активізацією зовнішньоекономічної діяльності, збільшенням обсягів імпорту та підвищенням ефективності адміністрування митних платежів.