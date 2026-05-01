Загальний фонд держбюджету поповнився на ₴301,5 млрд у квітні — дані Мінфіну

У квітні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 301,5 млрд грн млрд грн податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

Зазначається, що за оперативними даними, станом на 16:00 30 квітня, за підсумками квітня надходження платежів від Державної податкової служби становили 93 млрд грн, в тому числі: 35,4 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір; 30,0 млрд грн - податок на додану вартість (зібрано 47,6 млрд, відшкодовано - 17,6 млрд грн); 15,5 млрд грн - акцизний податок; 5,7 млрд грн - податок на прибуток підприємств; 4,7 млрд грн - рентна плата.

Від Держмитслужби у квітні до загального фонду держбюджету надійшли платежі в обсязі 73,8 млрд гривень.

Зауважується, що іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у квітні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 55,1 млрд гривень.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками квітня 2026 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 407,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, 61,1 млрд грн (станом на 30 квітня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.