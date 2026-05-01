Прогноз НБУ: темпи зростання експорту перевищать імпорт

10:06 01.05.2026 |

Економіка

Експорт товарів і послуг з України в середньостроковій перспективі зростатиме швидше, ніж імпорт.

Про це на брифінгу з питань монетарної політики НБУ сказав, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський.

Коментуючи оприлюднений Національним банком прогноз щодо ймовірного нарощування дефіциту платіжного балансу України із цьогорічних приблизно 40 млрд дол. до понад 49 млрд дол., посадовець пояснив, що цей показник переглянули з урахуванням урядового прогнозу про збільшення у 2027 році бюджетного дефіциту із 14% до 18% ВВП.

«Ці процеси, звісно, пов'язані. Йдеться про так звану ситуацію подвійного дефіциту, коли дефіцит у бюджетному секторі, викликаний війною, накладається на вищі потреби імпорту, зокрема озброєнь, енергетичних ресурсів та енергоустаткування. Водночас, якщо говорити про композицію цього дефіциту, ми очікуємо, що темпи зростання експорту в середньостроковій перспективі випереджатимуть темпи нарощування імпорту. Тобто ситуація покращуватиметься», - сказав Лепушинський.

До того ж, Україна має стійке джерело фінансування: фактично всі кошти, які нам надають партнери, надходять на концесійних або грантових умовах.

«Тобто, у цілому, ситуація є стійкою», - підсумував заступник голови НБУ.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9630
  0,1190
 0,27
EUR
 1
 51,4587
  0,1216
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5832  0,08 0,18 44,1320  0,11 0,25
EUR 51,1308  0,10 0,20 51,7864  0,04 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9000  0,03 0,07 43,9300  0,03 0,07
EUR 51,5605  0,25 0,49 51,5826  0,25 0,48

