Фінансові новини
- |
- 30.04.26
- |
- 19:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р до 9,5% та у 2027р до 6,5%
14:41 30.04.2026 |
Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз інфляції в Україні на 2026 рік з 7,5% у попередньому січневому прогнозі до 9,5%, а на 2027 рік - з 6% до 6,5%.
"Найближчими місяцями інфляція залишатиметься близько поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі (до 9,4% наприкінці року) через посилення тиску на виробничі витрати підприємств, передусім унаслідок подорожчання енергоресурсів, що вже відбулося", - зауважив регулятор у релізі в четвер.
За оновленим прогнозом НБУ, інфляція повернеться до зниження у 2027 році та досягне цілі 5% у 2028 році.
"Здорожчання пального відображатиметься в інфляції як напряму, так і через вторинні ефекти, що позначатимуться на динаміці цін різних товарів і послуг з певним часовим лагом. Однак монетарна політика НБУ та вичерпання ефектів високих цін на пальне сприятимуть дезінфляції. У результаті наприкінці 2027 року інфляція сповільниться до 6,5%, а у 2028 році - до цілі 5%", - запевнив регулятор.
Нацбанк додає, що очікує стабілізацію цін завдяки зниженню зовнішнього цінового тиску, поступовому нарощуванню врожаїв, а також поліпшенню ситуації в енергетиці.
Як повідомлялося, у січні 2026 року НБУ вже погіршив прогноз інфляції на 2026 рік до 7,5% з 6,6% та на 2027 рік - до 6% з 5%.
Інфляція в Україні у 2025 році знизилася до 8% з 12% роком раніше. У 2023 році вона становила 5,1% після стрибка до 26,6% у 2022 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
Бізнес
