Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р до 9,5% та у 2027р до 6,5%

14:41 30.04.2026 |

Економіка

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз інфляції в Україні на 2026 рік з 7,5% у попередньому січневому прогнозі до 9,5%, а на 2027 рік - з 6% до 6,5%.

"Найближчими місяцями інфляція залишатиметься близько поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі (до 9,4% наприкінці року) через посилення тиску на виробничі витрати підприємств, передусім унаслідок подорожчання енергоресурсів, що вже відбулося", - зауважив регулятор у релізі в четвер.

За оновленим прогнозом НБУ, інфляція повернеться до зниження у 2027 році та досягне цілі 5% у 2028 році.

"Здорожчання пального відображатиметься в інфляції як напряму, так і через вторинні ефекти, що позначатимуться на динаміці цін різних товарів і послуг з певним часовим лагом. Однак монетарна політика НБУ та вичерпання ефектів високих цін на пальне сприятимуть дезінфляції. У результаті наприкінці 2027 року інфляція сповільниться до 6,5%, а у 2028 році - до цілі 5%", - запевнив регулятор.

Нацбанк додає, що очікує стабілізацію цін завдяки зниженню зовнішнього цінового тиску, поступовому нарощуванню врожаїв, а також поліпшенню ситуації в енергетиці.

Як повідомлялося, у січні 2026 року НБУ вже погіршив прогноз інфляції на 2026 рік до 7,5% з 6,6% та на 2027 рік - до 6% з 5%.

Інфляція в Україні у 2025 році знизилася до 8% з 12% роком раніше. У 2023 році вона становила 5,1% після стрибка до 26,6% у 2022 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9630
  0,1190
 0,27
EUR
 1
 51,4587
  0,1216
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6627  0,01 0,03 44,2436  0,04 0,08
EUR 51,2314  0,01 0,02 51,8227  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8700  0,19 0,43 43,9000  0,19 0,43
EUR 51,3103  0,19 0,37 51,3366  0,18 0,35

