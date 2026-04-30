Дію паливного кешбеку пролонгували до кінця весняного сезону

Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Рішення ухвалили з огляду на збереження високих цін на пальне та активне використання програми українцями, зазначили у відомстві.

"З 1 травня максимальна сума компенсації становитиме до 500 грн на місяць на одного користувача - це відповідає фактичним нарахуванням більшості учасників", - поінформували в міністерстві.

За даними Мінекономіки, від старту програми 20 березня понад 2 млн українців уже отримали кешбек на пальне. 91% користувачів - власники авто бюджетного класу з невеликим об'ємом двигуна.