Зовнішній борг України досяг майже 100% ВВП, але загрози дестабілізації немає

Економіка

Офіційний зовнішній борг за різними оцінками складає близько 100% ВВП, більшість - це пільгові кредити, які Україна отримує під час війни під 1-3% річних і вони довгі за термінами, тобто ситуація контрольована.

Як передає Укрінформ, про це розповів в ефірі Українського радіо економіст, доктор економічних наук, член Ради Національного банку України Василь Фурман.

За його словами, 90 млрд євро вже частково передбачені в державному бюджеті 2026 року.

"Ці гроші надходитимуть до бюджету протягом 2 років. Це кредит, який повертатиметься, коли РФ виплачуватиме репарації. І це великий плюс для нашої держави. Він дасть можливість нам фінансувати податки державного бюджету. Чи був план Б в України? Був, але це були дуже складні варіанти. Це рішення дуже позитивно впливає не лише на видатки. Для інвесторів і для населення важливий сам факт. Інфляційні та девальваційні очікування людей також впливають на валютний ринок. Через війну на Близькому Сході попит на валюту зріс в 2 рази", - наголосив Фурман.

Він зазначив, що ці кошти можуть використовуватися на закупівлю зброї для України як в Україні, так і поза її межами. Зброя може виготовлятися чи в Німеччині, чи у Франції, чи навіть поза ЄС. "Але їх не можемо використовувати ці кошти для фінансування української армії, військово-промислового комплексу, зарплат військовослужбовців тощо", - додав він.

Коментуючи відтермінування виплати держборгу до 2030 року, економіст зазначив, що Україна зменшує пікове боргове навантаження у найближчі роки.

"За різними оцінками мова йде про десятки мільярдів доларів платежів, які переносяться на 30-ті роки. Це означає, що у нас буде більше ресурсів на оборону і бюджетні видатки, а також менший тиск на валютний ринок і стабільний курс гривні. Це не списання, а перенесення платежів. Зараз це критично важливо для фінансової стабільності", - сказав він.

Фурман зазначив, що зовнішній борг України складає близько 100% ВВП.

"У нас є офіційний зовнішній борг, який за різними оцінками складає близько 100% ВВП. Його надають нам держави та міжнародні фінансові організації. Величина боргу коливається і приблизно складає 230-240 млрд доларів. Це високий, проте не критичний рівень для країни, яка воює. Є різні країни, які мають значно вищий показник. Наприклад, Італія має державний борг 140% ВВП, США - 120%, Японія - 250%. Важливий не рівень боргу, а його структура і вартість. У нас більшість це пільгові кредити, які ми отримуємо під час війни під 1-3% річних. Вони довгі за термінами. Тобто ситуація контрольована", - наголосив він.

Член Ради НБУ відзначив, що за понад 4 роки великої війни Україна отримала близько 175 млрд доларів зовнішнього міжнародного фінансування.

"Це 30 країн і міжнародних фінансових організацій. З них ЄС - 55 млрд євро, МВФ 15 млрд доларів, США - 30 млрд доларів. Албанія надала нам 1 млрд доларів. Країни Балтії по 12-16 млрд доларів. Те, що в нас зростають борги країни, що воює цілком очікувано. Гроші сьогодні - це зброя", - підкреслив він.
 

