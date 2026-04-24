Держава виділяє 638 млн грн на телемарафон: у кого найвищі бюджети
ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" 22 квітня уклало чотири угоди з телеканалами про створення контенту для марафону "Єдині новини #UAразом" у 2026 році на загальну суму 637,96 млн грн.
Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".
Вартість договорів на поточний рік становить близько 179-180 млн грн, окрім найменшого договору з "Інтером" на 100 млн грн.
Ціни за годину різняться, і вони не змінились порівняно з минулим роком.
З урахуванням видатків на ще один телемарафон Freeдом виробникам контенту для обох марафонів заплатили майже 3 млрд грн. Про це свідчать дані "Прозорро" і "Spending".
ТОВ "Ми - Україна" з'явилось у телемарафоні наприкінці 2022 року. Після того як у липні 2022 року "Новинна група Україна" Ріната Ахметова здала свою ліцензію на мовлення державі, а її тележурналісти перейшли на новий телеканал "Ми - Україна".
Директором, власником 79,5% статутного капіталу і бенефіціаром фірми є Ігор Петренко.
За даними нардепа Ярослава Железняка, канал "Ми - Україна" працює на арештованому обладнанні "4 каналу" Олексія Ковальова та, ймовірно, частині обладнання каналу "Наш" Євгена Мураєва.
ТОВ "СЛМ Новини" (інформаційний продакшн групи StarLightMedia) належить Віктору Пінчуку.
ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" входить до групи підсанкційного Ігоря Коломойського.
ПрАТ "Телеканал "Інтер" володіє підсанкційний Дмитро Фірташ.
В обґрунтуваннях закупівель вказано, що у 2023 році ці телеканали виграли творчий конкурс на право мовити в телемарафоні, тому з ними уклали прямі угоди.
