Надходження від плати за землю зросли на 13% — у яких регіонах сплатили найбільше

За перші три місяці 2026 року власники та орендарі земель державної й комунальної власності спрямували до місцевих бюджетів майже 11,6 млрд грн плати за землю. Це на 13,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року ‒ додатково бюджети отримали близько 1,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Найбільші надходження забезпечили регіони з активним використанням земельних ресурсів:

Дніпропетровська область ‒ 2,1 млрд грн

Київ ‒ 1,7 млрд грн

Одеська область ‒ 1 млрд грн

Львівська область ‒ 0,9 млрд грн





У ДПС нагадали, що фізичні особи можуть перевірити правильність нарахування земельного податку або орендної плати за ділянки державної та комунальної власності.

Для цього необхідно звернутися до податкового органу:

за місцем реєстрації

або за місцем розташування земельної ділянки





Подати звернення можна письмово або онлайн через Електронний кабінет.





Під час звірки даних платники можуть уточнити:

площу та кількість земельних ділянок або паїв у власності чи користуванні

наявність права на пільги

розмір ставки земельного податку

суму нарахованої плати за землю





"У разі виявлення невідповідностей платник має право надати документи, що підтверджують право власності чи користування землею, а також право на пільги. Після цього податкова служба протягом десяти робочих днів здійснює перерахунок та надсилає нове податкове повідомлення-рішення. Попередній документ вважається скасованим", ‒ пояснили у податковій.