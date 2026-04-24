Надходження від плати за землю зросли на 13% — у яких регіонах сплатили найбільше

16:44 24.04.2026 |

Економіка

За перші три місяці 2026 року власники та орендарі земель державної й комунальної власності спрямували до місцевих бюджетів майже 11,6 млрд грн плати за землю. Це на 13,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року ‒ додатково бюджети отримали близько 1,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Найбільші надходження забезпечили регіони з активним використанням земельних ресурсів:

  • Дніпропетровська область ‒ 2,1 млрд грн
  • Київ ‒ 1,7 млрд грн
  • Одеська область ‒ 1 млрд грн
  • Львівська область ‒ 0,9 млрд грн


    • У ДПС нагадали, що фізичні особи можуть перевірити правильність нарахування земельного податку або орендної плати за ділянки державної та комунальної власності.

    Для цього необхідно звернутися до податкового органу:

  • за місцем реєстрації
  • або за місцем розташування земельної ділянки


    • Подати звернення можна письмово або онлайн через Електронний кабінет.


    Під час звірки даних платники можуть уточнити:

  • площу та кількість земельних ділянок або паїв у власності чи користуванні
  • наявність права на пільги
  • розмір ставки земельного податку
  • суму нарахованої плати за землю


    • "У разі виявлення невідповідностей платник має право надати документи, що підтверджують право власності чи користування землею, а також право на пільги. Після цього податкова служба протягом десяти робочих днів здійснює перерахунок та надсилає нове податкове повідомлення-рішення. Попередній документ вважається скасованим", ‒ пояснили у податковій. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

