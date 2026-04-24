ВС визнав недійсними результати продажу Приазовського родовища з 2,2 млрд куб. м запасів газу за 630 тис. грн

Верховний Суд визнав недійсними результати торгів, сам спецдозвіл і договір купівлі-продажу Приазовського родовища з більш як 2,2 млрд куб. м розвіданих запасів газу за 630 тис. грн.

"Рішення 14 квітня 2026 року ухвалив Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, задовольнивши касаційну скаргу прокуратури", - повідомили в Офісі генерального прокурора.

У відомстві зазначили, що родовище із запасами газу на мільярди гривень було продано за суму, що у десятки разів нижча від стартової.

Приазовське родовище - одне з найстаріших в Україні, відкрите ще у 1929 році. Родовище займає площу майже 35 тис. га, має понад 110 свердловин і більш як 2,2 млрд кубометрів розвіданих запасів газу.

"У 2020 році спецдозвіл продали з грубими порушеннями, без обов'язкового погодження з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. Торги відбулися у форматі голландського аукціону - зі зниженням ціни. У підсумку вартість лота впала у 39 разів", - пояснили в Офісі генпрокурора.

Попри особливо важливе значення родовища, участь у торгах взяла лише одна компанія, яку пов'язували з українським політиком, щодо якого діють санкції РНБО. За відсутності конкуренції ця компанія отримала право на видобуток газу лише за 630 тис. грн - при тому, що вартість запасів оцінюється приблизно у 7,8 млрд грн.

"Суд погодився з аргументами прокурорів: передача родовища відбулася фактично без конкуренції, з порушенням закону і всупереч інтересам держави", - констатували у відомстві.