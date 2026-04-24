Українські регіони цифровізують плани стійкості з допомогою Palantir

11:04 24.04.2026 |

Економіка

Міністерство розвитку громад та територій підписало меморандум про співпрацю з американською Palantir Technologies - одним зі світових лідерів у сфері роботи з даними та штучного інтелекту. Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Співпраця передбачає створення AI-підтриманої системи оцінки стійкості регіонів. Пілотний проєкт планують запустити у двох областях із подальшим масштабуванням на всю країну.

Йдеться про цифровізацію планів стійкості, зокрема розрахунок індексу стійкості регіонів, моніторинг виконання заходів, визначення ризиків і пріоритетів, а також оцінку вразливостей у сферах енергогенерації, теплопостачання та базових послуг.

Система також дозволить визначати рішення, які забезпечують найбільший ефект для захисту критичної інфраструктури та енергетичної безпеки.

"Наша співпраця із Palantir Technologies вплине на підвищення якості рішень та прозорості процесів відновлення. Адже для нас довіра важлива так само, як і ресурси, які надають донори. Коли відбудова базується на точних даних - це інший рівень ефективності", - зазначив Кулеба.

Palantir уже працює з урядами та безпековими структурами в різних країнах, допомагаючи аналізувати великі масиви даних і ухвалювати складні рішення. В Україні технології компанії, зокрема, застосовуються у сфері гуманітарного розмінування.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

