Цьогоріч Україна може отримати три транші макрофінансової підтримки від ЄС — джерело

До кінця 2026 року Україна отримає 8,35 млрд євро макрофінансової допомоги в рамках кредиту на підтримку України, яку розіб'ють на три транші.

Про це кореспонденту Укрінформу у Брюсселі стало відомо від європейського чиновника, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності.

«Щодо виплат в рамках макрофінансової допомоги, вони зафіксовані імплементаційним рішенням Ради ЄС, ухваленим сьогодні», - повідомив чиновник.

За його словами, перша виплата складатиме 3,2 млрд євро, друга - 3,7 млрд євро, третя - 1,45 млрд євро.

«Перші виплати - більші, тому що фінансові потреби, як ми бачимо разом з МВФ та Україною, вище у перших двох третинах року», - пояснило джерело.

Крайнім терміном щодо виплати першого трагшу чиновник назвав кінець червня, припустивши, що це може статися і раніше. Термін другої виплати точно не визначено, але транш може надійти «невдовзі після завершення літа», а третій - «пізньою осінню», вважає він.

Чиновник нагадав, що усього до кінця 2026 року Україна має отримати 45 млрд євро, з яких 16,7 млрд направлятиметься на бюджетну підтримку, а 28,3 млрд - на підтримку оборони. У свою чергу бюджетна підтримка розбиватиметься на дві рівні частини по 8,35 млрд євро, а саме виплати в рамках Ukraine Facility та в рамках макрофінансової допомоги.

Він окремо уточнив, що на початку червня Україну очікує ще одна виплата з боку ЄС, але вона не входитиме до кредиту, затвердженого сьогодні.

Йдеться про 2,7 млрд євро фінансування в рамках Ukraine Facility, що також «зіграє роль у підтримки ліквідності України», пояснив чиновник.