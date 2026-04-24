Цьогоріч Україна може отримати три транші макрофінансової підтримки від ЄС — джерело
10:47 24.04.2026 |
До кінця 2026 року Україна отримає 8,35 млрд євро макрофінансової допомоги в рамках кредиту на підтримку України, яку розіб'ють на три транші.
Про це кореспонденту Укрінформу у Брюсселі стало відомо від європейського чиновника, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності.
«Щодо виплат в рамках макрофінансової допомоги, вони зафіксовані імплементаційним рішенням Ради ЄС, ухваленим сьогодні», - повідомив чиновник.
За його словами, перша виплата складатиме 3,2 млрд євро, друга - 3,7 млрд євро, третя - 1,45 млрд євро.
«Перші виплати - більші, тому що фінансові потреби, як ми бачимо разом з МВФ та Україною, вище у перших двох третинах року», - пояснило джерело.
Крайнім терміном щодо виплати першого трагшу чиновник назвав кінець червня, припустивши, що це може статися і раніше. Термін другої виплати точно не визначено, але транш може надійти «невдовзі після завершення літа», а третій - «пізньою осінню», вважає він.
Чиновник нагадав, що усього до кінця 2026 року Україна має отримати 45 млрд євро, з яких 16,7 млрд направлятиметься на бюджетну підтримку, а 28,3 млрд - на підтримку оборони. У свою чергу бюджетна підтримка розбиватиметься на дві рівні частини по 8,35 млрд євро, а саме виплати в рамках Ukraine Facility та в рамках макрофінансової допомоги.
Він окремо уточнив, що на початку червня Україну очікує ще одна виплата з боку ЄС, але вона не входитиме до кредиту, затвердженого сьогодні.
Йдеться про 2,7 млрд євро фінансування в рамках Ukraine Facility, що також «зіграє роль у підтримки ліквідності України», пояснив чиновник.
