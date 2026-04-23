Федоров: у 2026 році завдяки «є-Балам» військо отримало понад 181 тис. дронів і засобів РЕБ

У 2026 році через систему е-Бали на фронт вже поставили понад 181 тисячу одиниць техніки, зокрема дрони, наземні роботизовані комплекси (НРК) та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі із командою, яка розвиває систему е-Бали.

"У 2026 році підрозділи вже замовили через Brave1 Market дрони, НРК та РЕБ за єБали на 14 млрд грн. Уже поставлено більш ніж 181 тис. одиниць техніки на поле бою", - зазначив він.

Зазначається, що система е-Бали дає змогу підрозділам самостійно обирати та замовляти перевірені в бою рішення залежно від актуальних потреб. Такі поставки здійснюються додатково до централізованого забезпечення від держави.

"До програми вже долучено близько 95% дронових підрозділів. У березні зафіксували рекорд - 35 300+ ліквідованих і важкопоранених окупантів та 151 200+ уражених цілей. Пів року тому особовий склад ворога став пріоритетною ціллю в системі. Ми збільшили кількість балів за кожного знищеного або важкопораненого окупанта - і це дало результат", - додав Федоров.

У системі також розширюють підходи до нарахування балів: їх почали отримувати за бойову роботу армійської авіації, мобільних вогневих груп проти Shahed і снайперів. Найближчим часом програму планують масштабувати на нові напрями.

Система формує масив верифікованих бойових даних у DELTA - кожне ураження має відеопідтвердження, що дає змогу ухвалювати рішення на основі реальної картини поля бою.

Техніка, поставлена на фронт через е-Бали у 2026 році. Відео : Михайло Федоров

"Ці дані вже стають ключовим елементом win-win співпраці з партнерами: на їх основі тренуються ШІ-моделі та розвивається ШІ-інфраструктура для роботи з бойовими даними. Розвиваємо єБали як основу для мотивації війська й математики війни", - наголосив міністр оборони України.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони посилює забезпечення Сил оборони наземними роботизованими комплексами та прискорює їхнє постачання у війська.