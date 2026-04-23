Україна інвестує $5,4 млн у проєкт відновлення лісових екосистем

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) розпочинають нову ініціативу з відновлення лісових ландшафтів.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Мінекономіки.

Зокрема, проєкт передбачає розвиток лісових і агролісомеліоративних систем, відтворення екосистемних послуг та впровадження сталих практик управління природними ресурсами. Його метою є подолання деградації земель і посилення кліматичної стійкості.

За даними міністерства, ініціатива реалізується за підтримки Глобального екологічного фонду (ГЕФ), а її очікуваний бюджет становить 5,4 млн дол. США.

За оцінками експертів, унаслідок пожеж, обстрілів, забруднення вибухонебезпечними предметами та хімічного ураження в Україні пошкоджено або деградовано близько 2,9 млн га лісів. Значна частина цих територій залишається недоступною, що ускладнює ведення лісового господарства та моніторинг екосистем.

«Відновлення лісових ландшафтів - це не лише відповідь на руйнування, спричинені війною, а й стратегічна інвестиція в майбутнє країни. Для нас це пріоритетне завдання, що поєднує екологічне відновлення з посиленням стійкості сільських громад. Такі ініціативи закладають основу для розвитку сучасного, ефективного та стійкого лісового сектору України», - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Голова Офісу ФАО в Україні Шахноза Мумінова наголосила, що запуск проєкту створює основу для системних інвестицій у відновлення лісів та сприятиме екологічно обґрунтованій і інституційно стійкій відбудові.

Проєкт також враховує результати попередньої співпраці ФАО та ГЕФ в Україні. Зокрема, у 2017-2023 роках реалізували програму зі зміцнення систем моніторингу, вдосконалення законодавчої бази та впровадження сталого управління земельними ресурсами на площі понад 248 тис. га.

У Мінекономіки наголошують, що нова ініціатива є частиною довгострокової стратегії, спрямованої на посилення інституційної спроможності, оновлення підходів до управління лісами та відновлення екосистем.