- 23.04.26
- 16:13
Кешбеком на пальне вже скористалися 2 млн українців
13:37 23.04.2026 |
Програмою кешбеку на пальне вже скористалися 2 млн українців. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Telegram.
За її словами, понад 91% учасників програми - власники автомобілів масового сегмента. Найпоширенішими моделями серед користувачів стали Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Renault Megane, Skoda Octavia, Skoda Fabia, Ford Focus, Daewoo Lanos, а також автомобілі ВАЗ.
Більшість авто, за словами прем'єр-міністра, мають вік 10-20 років, а понад 80% оснащені двигунами об'ємом до 2,5 літра.
Як зазначається, до 1 травня держава компенсує до 1 000 грн на місяць: 15% вартості дизельного пального, 10% - бензину та 5% - автогазу.
Отримані кошти можна використати для оплати комунальних і поштових послуг, придбання ліків, книжок або продуктів українського виробництва. У середньому 70% кешбеку українці спрямовують саме на оплату комунальних послуг.
Загалом програмою «Національний кешбек» наразі користуються понад 4,5 млн українців.
