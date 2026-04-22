Фінансові новини
- |
- 22.04.26
- |
- 17:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ІЕД: реальний ВВП України знижується третій місяць поспіль, у І кв. — мінус 0,6%
10:27 22.04.2026 |
Інститут економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) фіксує скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) третій місяць поспіль, у березні 2026 року - на рівні 0,3% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.
Згідно з оприлюдненим Місячним економічним моніторингом (МЕМУ) на сайті інституту, ІЕД оновив оцінку падіння економіки за лютий - у попередньому випуску МЕМУ падіння реального ВВП оцінювалось у 1,6%, після оновлення воно склало 0,5%. Тому за перший квартал, за оцінкою ІЕД, падіння реального ВВП становило 0,6%.
В ІЕД оцінюють падіння реальної валової доданої вартості (ВДВ) у добувній промисловості в березні приблизно на 2% порівняно з березнем-2025 через перебої у видобутку газу та залізної руди. Виробництво електроенергії та розподіл газу скоротилися на 15% порівняно з результатами у березні минулого року, частину генерації було відремонтовано, а відновлювані джерела також зробили внесок у виробництво. Так, в березні була досить велика кількість сонячних днів. У березні імпорт електроенергії скоротився на 25% порівняно з лютим, до 942 тис. МВт-год. Експорт становив 30 тис. МВт-год.
Реальна ВДВ у переробній промисловості у березні зменшилася на 0,7% порівняно з березнем-2025. Зростання реальної ВДВ у торгівлі залишилося на рівні близько 2%, проте в інституті очікують, що оптова торгівля скоротилася.
Падіння реальної ВДВ у транспорті становить приблизно на 10% до березня-2025 через вищу вартість палива, менші обсяги перевезень залізної руди та нафти, а також продовження російських атак.
Щодо інфляції, то у березні вона прискорилась до 7,9% проти 7,6% у лютому й 7,4% у січні після семи місяців сповільнення.
"Це відображало подорожчання нафти та нафтопродуктів через війну на Близькому Сході та високі ціни на електроенергію для бізнесу. Доволі висока конкуренція за обмежений попит на непродовольчі товари поки стримувала зростання цін", - пояснюють в ІЕД.
Як повідомлялось, згідно прогнозу у квітневому огляді світової економіки (World Economic Outlook) Міжнародного валютного фонду (МВФ), зростання ВВП України у 2026р становитиме 2% та прискориться до 3,5% у 2027р.
Світовий банк очікує сповільнення зростання економіки України у 2026 році до 1,2% з 1,8% минулого року, а у 2027 році воно прискориться до 4%.
Національний банк України (НБУ) очікує зростання реального ВВП у 2026 році на рівні 1,8% із прискоренням відновлення у 2027-2028 роках до 2,8% та 3,7% відповідно.
Інвесткомпанія Dragon Capital покращила прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році на 0,5 відсоткового пункта - до 1,5%.
|
|
ТЕГИ
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
|Кабмін визначив відповідального за будівництво критичної інфраструктури
|ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року
|Володимир Зеленський підписав закон про «промисловий безвіз» з Європейським Союзом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Що означає статус “значимої фінансової компанії” і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
У РУБРИЦІ
|Ціни на дизель в Україні продовжують знижуватися – моніторинг
|ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
|Укрзалізниця зберігає статус найбільшого роботодавця країни — дані Опендатаботу
|Ціни на нафту утримуються біля попередніх рівнів через очікування переговорів США–Іран
|ІЕД: реальний ВВП України знижується третій місяць поспіль, у І кв. — мінус 0,6%
|В Україні стартувала безкоштовна програма навчання для жінок у «зеленій» енергетиці
Бізнес
|Технологічна безпека: США знову заблокували продаж Lumileds Китаю
|NVIDIA заявила про трикратне прискорення трасування шляху завдяки ReSTIR PT Enhanced
|Apple готується до зміни лідера: новим очільником стане Джон Тернус
|Продажі нових авто у світі зростають: топ-5 найбільших ринків
|Ринок приватних космічних запусків набирає обертів: Blue Origin уперше повторно використала ракету New Glenn
|Чіпова незалежність Ілон Маска: проєкт Terafab переходить до практичної реалізації
|Дефіцит DRAM триватиме до 2027 року: виробники покриють лише 60% попиту