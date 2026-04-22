У ЄС попередили про відсутність гарантій фінансування значної частини потреб України у 2027 році
09:52 22.04.2026 |
Європейський Союз - коштом позики на суму 90 млрд євро - планує покрити дві третини потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2026-2027 роках, але інші міжнародні партнери України підтвердили наявність коштів на закриття іншої третини потреб Києва лише на 2026 рік.
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс під час спілкування з журналістами у вівторок, 21 квітня.
Євросоюз переймається тим, що міжнародні партнери України наразі не підтвердили плани з її фінансування на 2027 рік.
"Я б сказав, що зараз (у 2026 році. - "ЄП") більшою мірою ми забезпечені (коштами для фінансування України. - "ЄП"). Цього року набагато гострішим питанням є дефіцит фінансування на 2027 рік", - наголосив Домбровскіс.
Він нагадав, що у 2026 та 2027 роках ЄС надасть Україні по 45 млрд євро, що закриватиме дві третини потреб українського бюджету та українського війська на ці роки.
Єврокомісар підкреслив, що ще третину коштів мають надати Україні міжнародні партнери - зокрема, держави G7, міжнародні фінансові установи, включно з МВФ, а також - держави-члени ЄС, які надають Україні підтримку у двосторонньому форматі.
Як повідомляла "Європейська правда", ЄС планує надати Україні у 2026 році 45 млрд євро, з яких 16,7 млрд будуть направлені на потреби українського бюджету, а 28,3 млрд підуть на українську армію, оборону та виробництво зброї.
Перший транш військової допомоги Україні, яка буде передана в рамках кредиту ЄС на суму в 90 млрд євро, буде спрямований на закупівлю дронів українського виробництва.
За попередніми оцінками Єврокомісії, у 2026 році Україна має 20,1 млрд євро макрофінансових потреб та 51,6 млрд військових потреб, які треба задовольнити допомогою з-за кордону. Загалом у 2026 році українці потребуватимуть від 71,7 млрд євро допомоги з Заходу.
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
|Кабмін визначив відповідального за будівництво критичної інфраструктури
|ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року
|Володимир Зеленський підписав закон про «промисловий безвіз» з Європейським Союзом
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Що означає статус “значимої фінансової компанії” і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
У РУБРИЦІ
|Ціни на дизель в Україні продовжують знижуватися – моніторинг
|ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
|Укрзалізниця зберігає статус найбільшого роботодавця країни — дані Опендатаботу
|Ціни на нафту утримуються біля попередніх рівнів через очікування переговорів США–Іран
|ІЕД: реальний ВВП України знижується третій місяць поспіль, у І кв. — мінус 0,6%
|В Україні стартувала безкоштовна програма навчання для жінок у «зеленій» енергетиці
Бізнес
|Технологічна безпека: США знову заблокували продаж Lumileds Китаю
|NVIDIA заявила про трикратне прискорення трасування шляху завдяки ReSTIR PT Enhanced
|Apple готується до зміни лідера: новим очільником стане Джон Тернус
|Продажі нових авто у світі зростають: топ-5 найбільших ринків
|Ринок приватних космічних запусків набирає обертів: Blue Origin уперше повторно використала ракету New Glenn
|Чіпова незалежність Ілон Маска: проєкт Terafab переходить до практичної реалізації
|Дефіцит DRAM триватиме до 2027 року: виробники покриють лише 60% попиту