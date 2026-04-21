Оцінка збитків морського сектору України відбудеться за участі Міжнародної морської організації

14:48 21.04.2026 |

Економіка

Міжнародна морська організація (ІМО) офіційно дала старт проєкту «IMO for Ukraine», який передбачає комплексну підтримку відновлення та розвитку морської галузі України.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«Міжнародна морська організація (ІМО) офіційно дала старт проєкту «IMO for Ukraine». Ініціатива передбачає практичну підтримку в сфері безпеки судноплавства, розвитку інституційної спроможності, а також відновленні та модернізації морської інфраструктури», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що одним із ключових компонентів проєкту стане проведення комплексної оцінки збитків, завданих морській галузі України внаслідок збройної агресії РФ, а також формування переліку першочергових потреб. Йдеться, зокрема, про фіксацію шкоди портовій інфраструктурі, системам безпеки судноплавства та морському довкіллю. Це дозволить на міжнародному рівні підтвердити факт завдання Росією шкоди у морській сфері та створить основу для подальшої технічної й фінансової підтримки України.

Проєкт також передбачає підтримку України у впровадженні Maritime Single Window (MSW) - єдиного морського вікна для електронного обміну інформацією між суднами та державними органами під час заходу суден у порти, їх перебування та виходу. Підключення до MSW дасть змогу цифровізувати портові й адміністративні процедури, підвищити їхню прозорість та ефективність, а також створити сучасну систему реагування на безпекові й екологічні загрози за міжнародними стандартами.

Окремим напрямом співпраці є підготовка України до приєднання до Міжнародної конвенції про готовність, реагування та співробітництво у разі забруднення нафтою (OPRC). Це дозволить посилити національні та регіональні спроможності реагування на екологічні інциденти, зокрема у Чорному морі, та покращити координацію дій з міжнародними партнерами.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1160
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 51,9113
  0,0184
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7992  0,14 0,33 44,4027  0,12 0,26
EUR 51,6000  0,14 0,28 52,3700  0,12 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9000  0,29 0,66 43,9300  0,29 0,66
EUR 51,6783  0,37 0,72 51,6836  0,39 0,75

