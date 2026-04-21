Видатки бюджету України зросли на 7,1% за рік

Видатки загального фонду держбюджету за січень-березень 2026 року становить 916,4 млрд грн, що на 60,4 млрд грн, або на 7,1% більше, ніж за аналогічний період минулоріч.

Про це інформує Міністерство фінансів України.

За інформацією Державної казначейської служби України загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету за січень-березень 2026 року становить 916,4 млрд грн, у березні видатки становили 369,1 млрд грн.

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень-березень 2026 року становили 570,9 млрд грн, або 62,3% від усіх видатків загального фонду.

Найбільше спрямовано на оплату праці працівникам бюджетної сфери, соціальне забезпечення, підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів тощо.

Так, 408,4 млрд грн срямували на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (зокрема, у березні - 148 млрд грн) або 44,6% від загального обсягу видатків, витрачених за січень-березень 2026 року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 58,9 млрд грн, або на 16,9%.

Ще 169,5 млрд грн - на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у березні - 63 млрд грн) або 18,5% від загального обсягу видатків, що на 10,6 млрд грн, або на 6,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам пішло 108,6 млрд грн (у березні - 69,9 млрд грн) або 11,9% від загального обсягу видатків.

98,3 млрд грн - на оплату використання товарів і послуг (у березні - 47,8 млрд грн) або 10,7% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів.

Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг.

Н обслуговування державного боргу пішло 65 млрд грн (у березні - 15,6 млрд грн) або 7,1% від загального обсягу (за аналогічний період минулого року зросли на 6,5 млрд грн, або на 11,2%);

54,9 млрд грн становили на трансферти місцевим бюджетам (у березні -18,7 млрд грн) або 6% від загального обсягу (за аналогічний періоду минулого року зросли на 16,3 млрд грн, або на 42,2%).

При цьому за січень-березень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 734,6 млрд гривень.