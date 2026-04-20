20.04.26
19:05
Кількість ФОПів в Україні зросла на 11 тис. за квартал
15:37 20.04.2026 |
У січні - березні 2026 року в Україні було зареєстровано 63 920 фізосіб-підприємців; закрилося за цей період 52 623 бізнеси.
Про це з посиланням на дані Єдиного державного реєстру повідомив Опендатабот, передає Укрінформ.
«На 11 297 нових ФОПів більше відкрилось, ніж закрилось за перший квартал 2026 року. Загалом 63 920 підприємців відкрили свою справу, а 52 623 ФОПи припинили свою діяльність з січня по березень цьогоріч», - йдеться в повідомленні.
Найбільший приріст ФОПів зафіксовано у сфері роздрібної торгівлі поза магазином (онлайн через соцмережі, платформи, месенджери) - 2 527 підприємців. Також нових справ більше, аніж закритих, у сфері освіти (+1 899), консалтингу (+1 230), інших інформаційних послуг (+1 033) та бізнесу, пов'язаного з орендою нерухомості (+862).
Водночас найбільше падіння зафіксовано у сфері роздрібної торгівлі на ринках і з лотків (-2 531) та у неспеціалізованих магазинах (-1 062). Також зменшилась кількість підприємців у ремонті побутових речей (-291), вантажних перевезеннях (-126) і сфері телевізійного мовлення (-125).
Лідирує за приростом підприємців Київ, де ФОПів стало більше на 1 826. Наздоганяють Львівська область (+1 651), Дніпропетровська (+1 450), Київська (+1 159) та Одеська (+775).
Натомість найбільше скорочення - у прифронтових та окупованих регіонах: Донецькій (-479), Херсонській (-224), Сумській (-204), Запорізькій (-97) та Луганській (-56) областях.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС інвестує у ВПК України: перший військовий транш €90 млрд — на вітчизняні дрони
|Федоров: за підсумками «Рамштайну» Україна отримає $4 млрд на ППО та $1,5+ млрд на дрони
|Британія оголосила про передачу Україні найбільшого пакета дронів для ЗСУ
|Дрони-перехоплювачі й наземні БПЛА: Україна та ФРН створили два спільні підприємства
|Що означає статус “значимої фінансової компанії” і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
|Уряд оновив підхід до грошової оцінки сільгоспземель: враховуватиме наслідки підриву Каховської ГЕС
|Газ у Європі дорожчає через блокування Ормузької протоки
|Кількість ФОПів в Україні зросла на 11 тис. за квартал
|Ціни на пальне в Україні продовжують зниження – моніторинг
|Інвестиційні пріоритети України: уряд сформував «віш-лист» проєктів для IFC
|В Україну зайшов виробник гелікоптерів Bell Textron
|У BBVA заявили, що штучний інтелект фундаментально змінює фінансову галузь
|Розробники біткоїна обговорюють замороження $74 млрд активів Сатоші Накамото через ризики квантових атак
У криптоіндустрії набирає обертів дискусія щодо майбутнього безпеки біткоїна на тлі розвитку квантових обчислень. Група розробників на чолі з Джеймсоном Лоппом опублікувала пропозицію BIP-361, яка передбачає поетапне заморожування монет, що залишаються вразливими до квантових атак - включно з потенційними активами Сатоші Накамото у $74 млрд.
|Booking.com підтвердив інцидент із витоком особистих даних користувачів
|BlackRock: інвестори змінюють підхід до ШІ, ринок акцій перебалансовується
|Попит на гібридні автомобілі в Україні стрімко зростає: топ моделей у березні
|Microsoft дозволила пропускати оновлення при першому запуску Windows 11
|Ринок ARM-архітектури отримав нового гравця: стартап за підтримки NVIDIA оцінили майже у $4 млрд