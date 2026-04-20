Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кількість ФОПів в Україні зросла на 11 тис. за квартал

15:37 20.04.2026 |

Економіка

У січні - березні 2026 року в Україні було зареєстровано 63 920 фізосіб-підприємців; закрилося за цей період 52 623 бізнеси.

Про це з посиланням на дані Єдиного державного реєстру повідомив Опендатабот, передає Укрінформ.

«На 11 297 нових ФОПів більше відкрилось, ніж закрилось за перший квартал 2026 року. Загалом 63 920 підприємців відкрили свою справу, а 52 623 ФОПи припинили свою діяльність з січня по березень цьогоріч», - йдеться в повідомленні.

Найбільший приріст ФОПів зафіксовано у сфері роздрібної торгівлі поза магазином (онлайн через соцмережі, платформи, месенджери) - 2 527 підприємців. Також нових справ більше, аніж закритих, у сфері освіти (+1 899), консалтингу (+1 230), інших інформаційних послуг (+1 033) та бізнесу, пов'язаного з орендою нерухомості (+862).

Водночас найбільше падіння зафіксовано у сфері роздрібної торгівлі на ринках і з лотків (-2 531) та у неспеціалізованих магазинах (-1 062). Також зменшилась кількість підприємців у ремонті побутових речей (-291), вантажних перевезеннях (-126) і сфері телевізійного мовлення (-125).

Лідирує за приростом підприємців Київ, де ФОПів стало більше на 1 826. Наздоганяють Львівська область (+1 651), Дніпропетровська (+1 450), Київська (+1 159) та Одеська (+775).

Натомість найбільше скорочення - у прифронтових та окупованих регіонах: Донецькій (-479), Херсонській (-224), Сумській (-204), Запорізькій (-97) та Луганській (-56) областях.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1004
  0,2061
 0,47
EUR
 1
 51,8929
  0,1262
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6563  0,23 0,53 44,2871  0,23 0,51
EUR 51,4571  0,31 0,61 52,2529  0,30 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1900  0,15 0,34 44,2200  0,15 0,34
EUR 52,0514  0,08 0,16 52,0734  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес

