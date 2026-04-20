Кількість ФОПів в Україні зросла на 11 тис. за квартал

У січні - березні 2026 року в Україні було зареєстровано 63 920 фізосіб-підприємців; закрилося за цей період 52 623 бізнеси.

Про це з посиланням на дані Єдиного державного реєстру повідомив Опендатабот, передає Укрінформ.

«На 11 297 нових ФОПів більше відкрилось, ніж закрилось за перший квартал 2026 року. Загалом 63 920 підприємців відкрили свою справу, а 52 623 ФОПи припинили свою діяльність з січня по березень цьогоріч», - йдеться в повідомленні.

Найбільший приріст ФОПів зафіксовано у сфері роздрібної торгівлі поза магазином (онлайн через соцмережі, платформи, месенджери) - 2 527 підприємців. Також нових справ більше, аніж закритих, у сфері освіти (+1 899), консалтингу (+1 230), інших інформаційних послуг (+1 033) та бізнесу, пов'язаного з орендою нерухомості (+862).

Водночас найбільше падіння зафіксовано у сфері роздрібної торгівлі на ринках і з лотків (-2 531) та у неспеціалізованих магазинах (-1 062). Також зменшилась кількість підприємців у ремонті побутових речей (-291), вантажних перевезеннях (-126) і сфері телевізійного мовлення (-125).

Лідирує за приростом підприємців Київ, де ФОПів стало більше на 1 826. Наздоганяють Львівська область (+1 651), Дніпропетровська (+1 450), Київська (+1 159) та Одеська (+775).

Натомість найбільше скорочення - у прифронтових та окупованих регіонах: Донецькій (-479), Херсонській (-224), Сумській (-204), Запорізькій (-97) та Луганській (-56) областях.