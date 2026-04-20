Інвестиційні пріоритети України: уряд сформував «віш-лист» проєктів для IFC
12:19 20.04.2026 |
Під час зустрічі з директором-розпорядником Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Махтаром Діопом українська урядова команда представила інвестиційний "віш-лист" України у пріоритетних сферах - енергетиці, транспорті і логістичній інфраструктурі.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"У Вашингтоні говоримо з партнерами мовою конкретних проєктів", - написала вона у Телеграм.
"На першому етапі - державні енергетичні компанії. Обговорили мобілізацію фінансових ресурсів для закупівлі обладнання, відновлення активів Групи Нафтогаз та довгостроковий розвиток інфраструктури", - повідомила вона.
Свириденко розповіла про активізацію співпраці "із залученням IFC для пошуку фінансування та розширення переліку інвестиційно привабливих активів".
За її словами, окрему увагу приділили проєктам державно-приватного партнерства у сфері логістичної інфраструктури та будівництва доріг, а також обговорили реалізацію концесійного конкурсу щодо терміналів у порту Чорноморськ за участі IFC.
Продовжується робота над створенням фонду Viability Gap Funding Facility для підтримки концесійних проєктів.
"Також розглянули можливу фінансову підтримку "Укрзалізниці" для стабілізації її фінансового стану, зокрема, забезпечення погашення єврооблігацій у липні 2026 року", - зазначила Свириденко.
Можливості розширення партнерства уряд бачить у фінансуванні великих приватних проєктів українських компаній.
"Ключовою умовою для залучення інвестицій залишається детінізація економіки та продовження реформ. Уряд спільно з Верховною Радою послідовно працює над створенням прозорого та передбачуваного інвестиційного середовища", - наголосила Свириденко.
|Що означає статус "значимої фінансової компанії" і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
|Уряд оновив підхід до грошової оцінки сільгоспземель: враховуватиме наслідки підриву Каховської ГЕС
|Газ у Європі дорожчає через блокування Ормузької протоки
|Кількість ФОПів в Україні зросла на 11 тис. за квартал
|Ціни на пальне в Україні продовжують зниження – моніторинг
|В Україну зайшов виробник гелікоптерів Bell Textron
|У BBVA заявили, що штучний інтелект фундаментально змінює фінансову галузь
|Розробники біткоїна обговорюють замороження $74 млрд активів Сатоші Накамото через ризики квантових атак
У криптоіндустрії набирає обертів дискусія щодо майбутнього безпеки біткоїна на тлі розвитку квантових обчислень. Група розробників на чолі з Джеймсоном Лоппом опублікувала пропозицію BIP-361, яка передбачає поетапне заморожування монет, що залишаються вразливими до квантових атак - включно з потенційними активами Сатоші Накамото у $74 млрд.
|Booking.com підтвердив інцидент із витоком особистих даних користувачів
|BlackRock: інвестори змінюють підхід до ШІ, ринок акцій перебалансовується
|Попит на гібридні автомобілі в Україні стрімко зростає: топ моделей у березні
|Microsoft дозволила пропускати оновлення при першому запуску Windows 11
|Ринок ARM-архітектури отримав нового гравця: стартап за підтримки NVIDIA оцінили майже у $4 млрд