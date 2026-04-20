Інвестиційні пріоритети України: уряд сформував «віш-лист» проєктів для IFC

12:19 20.04.2026 |

Економіка

Під час зустрічі з директором-розпорядником Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Махтаром Діопом українська урядова команда представила інвестиційний "віш-лист" України у пріоритетних сферах - енергетиці, транспорті і логістичній інфраструктурі.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"У Вашингтоні говоримо з партнерами мовою конкретних проєктів", - написала вона у Телеграм.

"На першому етапі - державні енергетичні компанії. Обговорили мобілізацію фінансових ресурсів для закупівлі обладнання, відновлення активів Групи Нафтогаз та довгостроковий розвиток інфраструктури", - повідомила вона.

Свириденко розповіла про активізацію співпраці "із залученням IFC для пошуку фінансування та розширення переліку інвестиційно привабливих активів".

За її словами, окрему увагу приділили проєктам державно-приватного партнерства у сфері логістичної інфраструктури та будівництва доріг, а також обговорили реалізацію концесійного конкурсу щодо терміналів у порту Чорноморськ за участі IFC.

Продовжується робота над створенням фонду Viability Gap Funding Facility для підтримки концесійних проєктів.

"Також розглянули можливу фінансову підтримку "Укрзалізниці" для стабілізації її фінансового стану, зокрема, забезпечення погашення єврооблігацій у липні 2026 року", - зазначила Свириденко.

Можливості розширення партнерства уряд бачить у фінансуванні великих приватних проєктів українських компаній.

"Ключовою умовою для залучення інвестицій залишається детінізація економіки та продовження реформ. Уряд спільно з Верховною Радою послідовно працює над створенням прозорого та передбачуваного інвестиційного середовища", - наголосила Свириденко.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1004
  0,2061
 0,47
EUR
 1
 51,8929
  0,1262
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6563  0,23 0,53 44,2871  0,23 0,51
EUR 51,4571  0,31 0,61 52,2529  0,30 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1900  0,15 0,34 44,2200  0,15 0,34
EUR 52,0514  0,08 0,16 52,0734  0,08 0,16

