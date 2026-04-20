В Україну зайшов виробник гелікоптерів Bell Textron

Компанія Bell Textron Inc., підрозділ американського конгломерату Textron Inc., відкрила в Україні дочірню компанію - ТОВ "Белл Текстрон Україна". Про це вона повідомила на своєму сайті.

Компанія займатиметься складанням, технічним обслуговуванням та ремонтом вертольотів.

Представник Bell Філ Файкс в інтерв'ю LIGA.net казав, що компанія бачить в Україні великий потенціал для партнерства.

Зокрема, воно може стосуватися постачання бойових гелікоптерів AH-1Z Viper і багатоцільових гелікоптерів UH-1Y Venom. Ці машини мають 85% спільних компонентів, що спрощує обслуговування і логістику в польових умовах. Viper оснащено 20-міліметровою гарматою, високоточними 70-міліметровими ракетами з лазерним наведенням і ракетами "повітря-повітря" для захисту від інших повітряних засобів.



Довідка

Bell Textron Inc. - американська авіабудівна компанія зі штаб-квартирою у Форт-Ворті, штат Техас, яка належить до складу корпорації Textron. Заснована 1935 року, компанія Bell є одним із провідних світових виробників гелікоптерів, конвертопланів і аерокосмічних систем, що використовуються Збройними силами США, країн НАТО та цивільними операторами у понад 120 країнах світу. Компанія має багаторічний досвід у виробництві інноваційної авіаційної техніки, включно з моделями UH-1 Iroquois (Huey), AH-1 Cobra, V-22 Osprey та Bell 505 Jet Ranger X.