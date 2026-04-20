МВФ з розумінням поставився до питання ПДВ для ФОПів — Свириденко
11:39 20.04.2026 |
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Міжнародний валютний фонд з розумінням поставився до чутливості питання запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів.
Як передає Укрінформ, про це Свириденко повідомляє у Телеграмі.
«МВФ з розумінням поставився до чутливості питання запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів - як для суспільства, так і для парламенту. Під час Весняних зборів ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея, як і казав про це Президент Зеленський неодноразово представникам МВФ», - поінформувала Свириденко.
За її словами, під час весняних зборів у Вашингтоні українська делегація проводила численні консультації з МВФ та європейськими партнерами.
«Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік». - наголосила Свириденко.
|Розробники біткоїна обговорюють замороження $74 млрд активів Сатоші Накамото через ризики квантових атак
У криптоіндустрії набирає обертів дискусія щодо майбутнього безпеки біткоїна на тлі розвитку квантових обчислень. Група розробників на чолі з Джеймсоном Лоппом опублікувала пропозицію BIP-361, яка передбачає поетапне заморожування монет, що залишаються вразливими до квантових атак - включно з потенційними активами Сатоші Накамото у $74 млрд.
