МВФ з розумінням поставився до питання ПДВ для ФОПів — Свириденко

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Міжнародний валютний фонд з розумінням поставився до чутливості питання запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів.

Як передає Укрінформ, про це Свириденко повідомляє у Телеграмі.

«МВФ з розумінням поставився до чутливості питання запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів - як для суспільства, так і для парламенту. Під час Весняних зборів ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея, як і казав про це Президент Зеленський неодноразово представникам МВФ», - поінформувала Свириденко.

За її словами, під час весняних зборів у Вашингтоні українська делегація проводила численні консультації з МВФ та європейськими партнерами.

«Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік». - наголосила Свириденко.