Дохід компаній зі збирання відходів скоротився вдвічі — дослідження
10:22 20.04.2026 |
Минулого року дохід українського ринку збирання відходів обвалився майже вдвічі, у той же час галузь змогла повернутися до прибутковості.
Такі дані платформи великих даних VKURSI.
У 2025 році дохід українського ринку збирання відходів обвалився майже вдвічі - до 23,6 млрд грн після рекордних 55 млрд грн у 2024-му. Але галузь повернулася до прибутковості - 303,7 млн грн, подолавши збиток у 6,76 млрд грн роком раніше.
Наразі на ринку працює 1 213 компаній, із яких лише 91 спеціалізується на небезпечних відходах, а 44 належать іноземним власникам. Переважна більшість - 1 122 підприємства - працює у сегменті безпечних відходів, і лише 91 спеціалізується на небезпечних.
Платформа проаналізувала фінансові показники галузі збирання відходів за 2022-2025 роки.
"Дохід демонструє нерівномірну динаміку: у 2022 році показник становив 15,6 млрд грн, у 2023 році зріс до 38,5 млрд грн, а у 2024 році сягнув піку - 55 млрд грн, за даними платформи великих даних VKURSI. Однак у 2025 році дохід різко скоротився майже вдвічі - до 23,6 млрд грн", - говориться у повідомленні.
Схожу динаміку демонструє і прибуток: у 2022 році він становив 223 млн грн, у 2023 році зріс до 569,2 млн грн, після чого у 2024 році галузь зафіксувала збиток 6,76 млрд грн, а у 2025 році повернулася до прибутковості - 303,7 млн грн.
Найбільші за прибутком компанії у сфері збирання безпечних відходів у 2025 році - товариства "Грінера Україна" (31,5 млн грн), "Екостайл" (21,5 млн грн), "Альтфатер Тернопіль" (20,6 млн грн), "Санком-Львів" (20,08 млн грн) та "Екоспецтранс" (16,2 млн грн).
