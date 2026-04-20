Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Митні надходження у I кварталі зросли на третину

09:50 20.04.2026 |

Економіка

За підсумками першого кварталу 2026 року до держбюджету спрямовано 199,2 млрд грн митних платежів, що на 30,3% або на 46,35 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Держмитслужба, передає Укрінформ.

"За перші три місяці року митні платежі сплатили 39,3 тис. платників. Кількість осіб, які сплачували податки знизилась порівняно з аналогічним періодом минулого року (46,7 тис.), проте загальний обсяг надходжень суттєво зріс. Основну частку забезпечили великі компанії: близько 1,3 тис. платників (5,8% від загальної кількості) сформували 79,2% усіх надходжень", - йдеться у повідомленні.


Водночас малий і середній бізнес також залишається важливим джерелом доходів: майже 12,9 тис. підприємств сплатили до 1 млн грн кожне, забезпечивши близько 4 млрд грн, ще 7,7 тис. компаній перерахували від 1 до 20 млн грн.

У Держмитслужбі зазначають, що зростання надходжень свідчить про стійкість бізнесу та його здатність нарощувати обсяги діяльності попри воєнні виклики.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8943
  0,2575
 0,59
EUR
 1
 51,7667
  0,3451
 0,67

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6563  0,23 0,53 44,2871  0,23 0,51
EUR 51,4571  0,31 0,61 52,2529  0,30 0,58

Міжбанківський ринок на 17.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0400  0,23 0,52 44,0700  0,21 0,48
EUR 52,1345  0,57 1,11 52,1568  0,56 1,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес