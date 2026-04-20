Митні надходження у I кварталі зросли на третину
09:50 20.04.2026 |
Про це повідомляє Держмитслужба, передає Укрінформ.
"За перші три місяці року митні платежі сплатили 39,3 тис. платників. Кількість осіб, які сплачували податки знизилась порівняно з аналогічним періодом минулого року (46,7 тис.), проте загальний обсяг надходжень суттєво зріс. Основну частку забезпечили великі компанії: близько 1,3 тис. платників (5,8% від загальної кількості) сформували 79,2% усіх надходжень", - йдеться у повідомленні.
Водночас малий і середній бізнес також залишається важливим джерелом доходів: майже 12,9 тис. підприємств сплатили до 1 млн грн кожне, забезпечивши близько 4 млрд грн, ще 7,7 тис. компаній перерахували від 1 до 20 млн грн.
У Держмитслужбі зазначають, що зростання надходжень свідчить про стійкість бізнесу та його здатність нарощувати обсяги діяльності попри воєнні виклики.
