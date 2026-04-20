Митні надходження у I кварталі зросли на третину

За підсумками першого кварталу 2026 року до держбюджету спрямовано 199,2 млрд грн митних платежів, що на 30,3% або на 46,35 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Держмитслужба, передає Укрінформ.

"За перші три місяці року митні платежі сплатили 39,3 тис. платників. Кількість осіб, які сплачували податки знизилась порівняно з аналогічним періодом минулого року (46,7 тис.), проте загальний обсяг надходжень суттєво зріс. Основну частку забезпечили великі компанії: близько 1,3 тис. платників (5,8% від загальної кількості) сформували 79,2% усіх надходжень", - йдеться у повідомленні.





Водночас малий і середній бізнес також залишається важливим джерелом доходів: майже 12,9 тис. підприємств сплатили до 1 млн грн кожне, забезпечивши близько 4 млрд грн, ще 7,7 тис. компаній перерахували від 1 до 20 млн грн.

У Держмитслужбі зазначають, що зростання надходжень свідчить про стійкість бізнесу та його здатність нарощувати обсяги діяльності попри воєнні виклики.