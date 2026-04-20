Ринок комерційного транспорту оживає: попит на вантажівки в Україні зростає

Березнева статистика реєстрацій вантажних авто повною масою понад 3,5 тонни (без урахування сідлових тягачів) свідчить про помітну сезонну активізацію ринку та структурні зміни, спричинені різким зростанням вартості енергоносіїв.

Загалом за місяць у всіх сегментах зафіксовано 1770 реєстраційних операцій, повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Внутрішній ринок

Сегмент внутрішнього перепродажу залишається найбільшим за обсягом із 1307 угодами, показавши зростання на 28% порівняно з лютим. Водночас у річному вимірі зафіксовано спад на 10,5%, що вказує на поступове скорочення парку застарілих вантажівок. Найчастіше перепродувалися самоскиди, фургони та бортові авто.

У структурі попиту домінують німецькі моделі середньої вантажопідйомності, зокрема Mercedes-Benz Atego та Vario. Також у десятці залишаються старі радянські моделі (ЗІЛ, ГАЗ), однак через високу ціну дизелю та низьку ефективність їхня експлуатація дедалі більше обмежується короткими маршрутами з мінімальним пробігом.

Імпорт вживаної техніки

Імпорт вживаних вантажівок зріс на 28,9% у місячному вимірі, зберігшись на рівні минулого року ‒ 254 одиниці. Основний попит зосереджений на універсальних фургонах із гідробортами та рефрижераторними установками.

Лідером залишається Mercedes-Benz Atego, що підтверджує високу довіру до його надійності та ремонтопридатності. Також зростає присутність MAN TGL і TGM. Головним критерієм вибору стали екологічні стандарти Euro-5 та Euro-6, що дозволяє зменшити операційні витрати в умовах дорогого пального.

Ринок нових авто

Загальний обсяг ринку нових вантажівок становив 209 одиниць. У березні відзначено різке зростання імпорту нової техніки на 104,7% у місячному вимірі, тоді як внутрішнє виробництво та переобладнання скоротилося на 33,1% у річному.

Основу сегмента становить спеціалізовані авто, зокрема комунальні та дорожні машини українського виробництва на імпортних шасі. Серед імпортних шасі виділяються Volvo FM та Scania P-series, які використовуються для встановлення будівельного та логістичного обладнання.

Значна частка нових самоскидів і рефрижераторів свідчить про готовність бізнесу інвестувати в техніку з тривалим ресурсом і прогнозованими витратами на пальне.

Нагадаємо, Україна взяла на себе зобов'язання перед Європейським Союзом запровадити обов'язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, включно з легковими авто. Відповідні зміни до законодавства мають бути ухвалені до кінця 2027 року.