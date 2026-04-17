Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фінанси й енергетика України: Свириденко провела переговори з главою Мінфіну США

15:52 16.04.2026 |

Економіка

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко провела зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом, під час якої сторони обговорили фінансову та енергетичну ситуацію в Україні, а також вплив подій на Близькому Сході на світові ринки.

За словами Свириденко, окрему увагу було приділено розвитку Американсько-Українського інвестиційного фонду (URIF) та результатам засідання його Управлінської ради, що відбулося у березні в Києві. Сторони відзначили важливість затвердження нових інвестиційних проєктів і домовилися розширити можливості роботи фонду та створити механізм співінвестування.

Також обговорювалося розширення механізму покриття воєнних ризиків для інвесторів в українську економіку, зокрема із залученням інструментів Корпорації США з фінансування міжнародного розвитку (DFC).

"Важливу роль тут можуть відіграти унікальні інструменти Корпорації США з фінансування міжнародного розвитку (DFC), які здатні підтримати приватний капітал в умовах війни", - зазначила Свириденко в дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook у середу.

Крім того, сторони порушили питання посилення санкційної політики проти Росії.

"Позиція України незмінна: санкції проти російських компаній мають посилюватися, зокрема щодо обмеження постачання компонентів для зброї та скорочення нафтогазових доходів Росії. Ми вже бачимо їхній ефект", - зазначила прем'єр-міністр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,5152
  0,0155
 0,04
EUR
 1
 51,2718
  0,0535
 0,10

Курс обміну валют на вчора, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2819  0,06 0,14 43,8063  0,06 0,15
EUR 51,0181  0,17 0,34 51,7156  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на вчора, 11:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5750  0,03 0,06 43,6050  0,01 0,03
EUR 51,3836  0,04 0,07 51,4015  20,02 63,78

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес