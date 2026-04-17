Фінансові новини
- |
- 17.04.26
- |
- 07:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фінанси й енергетика України: Свириденко провела переговори з главою Мінфіну США
15:52 16.04.2026 |
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко провела зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом, під час якої сторони обговорили фінансову та енергетичну ситуацію в Україні, а також вплив подій на Близькому Сході на світові ринки.
За словами Свириденко, окрему увагу було приділено розвитку Американсько-Українського інвестиційного фонду (URIF) та результатам засідання його Управлінської ради, що відбулося у березні в Києві. Сторони відзначили важливість затвердження нових інвестиційних проєктів і домовилися розширити можливості роботи фонду та створити механізм співінвестування.
Також обговорювалося розширення механізму покриття воєнних ризиків для інвесторів в українську економіку, зокрема із залученням інструментів Корпорації США з фінансування міжнародного розвитку (DFC).
"Важливу роль тут можуть відіграти унікальні інструменти Корпорації США з фінансування міжнародного розвитку (DFC), які здатні підтримати приватний капітал в умовах війни", - зазначила Свириденко в дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook у середу.
Крім того, сторони порушили питання посилення санкційної політики проти Росії.
"Позиція України незмінна: санкції проти російських компаній мають посилюватися, зокрема щодо обмеження постачання компонентів для зброї та скорочення нафтогазових доходів Росії. Ми вже бачимо їхній ефект", - зазначила прем'єр-міністр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
