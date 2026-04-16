Енергонезалежність житла: за програмою «СвітлоДІМ» профінансовано понад 1200 будинків

Від початку реалізації урядової програми "СвітлоДІМ" у Києві та Київській області подано понад 2500 заявок. Згодом програму розширили на Харківську область.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, повідомляє "Укрінформ".

"Нам важливо, щоби багатоквартирні будинки ставали енергонезалежними ‒ це також складова стійкості. Вже масштабували програму і на Харківську область, у перший же день надійшли заявки. Загалом, на цю програму передбачено 800 млн грн, з яких комісії вже погодили заявки майже на 313 млн грн, тож у резерві залишається майже 500 млн грн", ‒ зазначив Кулеба.

За його словами, Київ та Київська область стали пілотними регіонами й уже показали результат: від старту програми подано понад 2500 заявок від будинків, де проживає більш як 380 тисяч родин. Фінансування вже отримали 1236 багатоквартирних будинків.

Як повідомлялося, 14 квітня стартував прийом заявок від багатоквартирних будинків Харківської області у межах програми "СвітлоДІМ". У рамках Планів стійкості регіонів мешканці багатоповерхівок зможуть отримати компенсацію на обладнання, необхідне для забезпечення роботи інженерних систем під час відключень електроенергії.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів розширив перелік документів, які можуть подавати представники співвласників багатоквартирних будинків для участі в програмі "СвітлоДІМ". Відтепер основні характеристики будинку ‒ поверховість, кількість під'їздів, наявність котелень та інші параметри ‒ можна підтверджувати не лише технічним паспортом.