Посилення інфраструктурної безпеки: уряд запускає 26 проєктів для захисту водопостачання

Уряд сформував портфель із 26 спецпроєктів для захисту критичного водопостачання - йдеться про інженерно-технічний захист насосних станцій, водозаборів, очисних споруд та ключових елементів систем.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Вода" винесена в один із ключових блоків планів стійкості. Ми не можемо прогнозувати, по якому саме місту або об'єкту Росія спробує вдарити. Саме тому логіка не в тому, щоб вгадувати напрямок атаки, а в тому, щоб зменшити вразливість системи в цілому. (...) Наразі окремо вже сформований портфель із 26 спецпроєктів по критичному водопостачанню. Він охоплює обласні центри, Київ і великі міста та передбачає захист, резервні джерела, автономні рішення і мобільні водозабірні комплекси швидкого реагування", - повідомив Кулеба.

Він додав, що насамперед йдеться про інженерно-технічний захист об'єктів водопостачання: насосних станцій, водозаборів, очисних споруд, ключових елементів систем.

"Друге - створення резервних джерел водозабору, щоб місто не залишалося без води у випадку ураження основного джерела. Третє - резервне енергоживлення для водоканалів, включно з генераторами та іншими автономними рішеннями. Четверте - модернізація обладнання і кільцювання мереж там, де це потрібно для стійкості", - пояснив Кулеба суть цих "водних портфелів".

Віцепрем'єр додав, що ризик ударів по воді вже закладений у конкретні проєкти і конкретні рішення, які мають бути реалізовані до наступного опалювального сезону.

Раніше на початку квітня Президент Зеленський оприлюднив дані розвідки про те, що росіяни битимуть ракетами по системі водопостачання: мостах, дамбах та гідроелектростанціях, системах постачання питної води.