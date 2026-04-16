Мінфін: соцвидатки держбюджету зросли на 12% і сягнули ₴106 млрд

10:10 16.04.2026 |

Економіка

За підсумками першого кварталу 2026 року на соціальні видатки Мінсоцполітики з держбюджету спрямували 106 мільярдів гривень.

Це на 11,7 млрд грн, або на 12,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року, свідчать дані Міністерства фінансів.

Зокрема, у першому кварталі цього року кошти було використано на такі напрями:

  • 60,3 млрд грн - на фінансування пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за програмами Пенсійного фонду;
  • 22,2 млрд грн - на соцзахист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема для підтримки майже 1,1 млн ВПО та 216 тис. малозабезпечених сімей;
  • 14 млрд грн - для надання пільг і житлових субсидій громадянам (для понад 2,8 млн домогосподарств);
  • 8,5 млрд грн - на соцзахист дітей та сімей (виплата соціальних допомог майже 600,5 тис. отримувачам);
  • 1 млрд грн - на соцзахист осіб з інвалідністю. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

