Фінансові новини
- |
16.04.26
- |
- 09:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Підтримка за рахунок активів РФ: Україна отримала фінальний транш GBP 752 млн від Великої Британії
09:17 16.04.2026 |
Україна отримала останній транш від Великої Британії обсягом 752 млн фунтів стерлінгів (близько $1 млрд) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Кошти буде спрямовано на посилення української обороноздатності, йдеться у повідомленні Міністерства фінансів у середу ввечері.
"Надане фінансування має цільове призначення та буде спрямовано на забезпечення пріоритетних потреб сектору безпеки й оборони", - наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.
Як повідомлялося, 1 березня 2025 року Марченко та канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз підписали угоду про надання Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $3 млрд) на оборонні потреби.
Перші два транші загальним обсягом 1,5 млрд фунтів Україна отримала в березні та квітні 2025 року. Кошти є частиною механізму ERA країн G7 загальним обсягом $50 млрд. Кредит обслуговується і погашається за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Фінансування надається на 30 років
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
У РУБРИЦІ
