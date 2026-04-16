Свириденко окреслила принципи роботи Американсько-українського інвестфонду
09:01 16.04.2026 |
Американсько-український інвестиційний фонд відновлення працює - першу інвестицію схвалено, ще понад 200 заявок перебувають на розгляді.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Розпочала робочу поїздку до Вашингтона з урядовою командою. Взяла участь у відкритті Американсько-українського форуму партнерства, який відбувається на полях Весняних зустрічей МВФ та Світового банку. зустрілася з керівниками провідних американських компаній", - зазначила вона.
За її словами, Американсько-український інвестиційний фонд відновлення має стати ефективним інструментом для залучення приватного капіталу.
"Фонд уже працює - першу інвестицію схвалено, ще понад 200 заявок перебувають на розгляді", - написала Свириденко у Телеграм.
