Свириденко окреслила принципи роботи Американсько-українського інвестфонду

Американсько-український інвестиційний фонд відновлення працює - першу інвестицію схвалено, ще понад 200 заявок перебувають на розгляді.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Розпочала робочу поїздку до Вашингтона з урядовою командою. Взяла участь у відкритті Американсько-українського форуму партнерства, який відбувається на полях Весняних зустрічей МВФ та Світового банку. зустрілася з керівниками провідних американських компаній", - зазначила вона.

За її словами, Американсько-український інвестиційний фонд відновлення має стати ефективним інструментом для залучення приватного капіталу.

"Фонд уже працює - першу інвестицію схвалено, ще понад 200 заявок перебувають на розгляді", - написала Свириденко у Телеграм.