Фінансові новини
- |
- 15.04.26
- |
- 17:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МЕА заявило, що війна в Ірані знівелювала прогнозоване зростання попиту на нафту у 2026 році
17:05 15.04.2026 |
Світовий попит на нафту у 2026 році може знизитися вперше з часів пандемії 2020 року через різке подорожчання енергоносіїв на тлі конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у щомісячному звіті.
«Війна в Ірані повністю перевернула глобальні перспективи споживання нафти», - зазначає агентство. «Зниження попиту посилюватиметься, оскільки дефіцит і високі ціни зберігатимуться».
За даними МЕА, конфлікт фактично перекрив потоки нафти через стратегічну Ормузьку протоку в Перській затоці, що спричинило один із найбільших перебоїв постачання в історії. Стрімке зростання цін на сиру нафту та нафтопродукти - зокрема авіаційне паливо, дизель і бензин - вже тисне на споживачів і стримує попит.
Минулого місяця агентство координувало вивільнення рекордних 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів країн-членів, включно зі США, Японією та Німеччиною, намагаючись стримати ціновий сплеск.
Потоки сирої нафти й нафтопродуктів через Ормузьку протоку впали до 3,8 млн барелів на добу проти докризових близько 20 млн б/д, що становило приблизно п'яту частину світового постачання.
Світові поставки нафти минулого місяця скоротилися на 10,1 млн барелів на добу (близько 9%) через вимушене зупинення видобутку в Саудівській Аравії, Іраку, ОАЕ та Кувейті. Додатковим фактором стала блокада суден, що прямують до іранських портів або виходять із них, оголошена президентом США Дональдом Трампом.
Попри безпрецедентний стрибок котирувань у березні, ф'ючерси на нафту залишаються значно нижчими за ціни фізичних поставок і торгуються в Лондоні трохи нижче $100/бар. Розрив між паперовим і фізичним ринками, за оцінкою МЕА, «стає дедалі гострішим».
Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль заявив 13 квітня, що ф'ючерсні ціни поки не відображають масштабів кризи, але незабаром це зміниться.
У звіті від 14 квітня агентство переглянуло прогноз: замість очікуваного зростання попиту на 730 тис. барелів на добу тепер прогнозується його скорочення на 80 тис. б/д.
На тлі цінового шоку низка країн уже запровадила заходи економії: Філіппіни оголосили надзвичайний стан, Пакистан - режим жорсткої економії, Бангладеш скоротив робочі години та закрив університети раніше, а авіакомпанії у В'єтнамі та низці інших країн скасовують рейси. Водночас у частині країн Африки вже фіксується дефіцит пального.
«Нафтохімічна сировина зазнає найшвидшого удару, оскільки блокування Ормузької протоки спричинило хаос у ланцюгах постачання до Азії», - зазначає МЕА.
У базовому сценарії агентство очікує поступового відновлення постачань із Близького Сходу до середини року. Водночас альтернативний сценарій передбачає тривалі перебої.
«У такому разі енергетичні ринки та економіки у світі мають готуватися до значних потрясінь у найближчі місяці», - попередили в агентстві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
