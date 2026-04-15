МВФ планує перший перегляд програми у червні

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів за результатами низки зустрічей команди Мінфіну в межах Весняних зборів МВФ та Світового банку.

"На полях Весняних зборів МВФ та Світового банку команда Міністерства фінансів на чолі з Сергієм Марченком провела серію зустрічей із партнерами України. Основна увага була зосереджена на мобілізації фінансових ресурсів на 2026 рік та виконанні структурних реформ", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що зустрічі відбулися з командами Світового банку, МВФ та Міністерства фінансів США.

Так, з Антонеллою Бассані, віцепрезиденткою Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії, Марченко обговорив результати роботи у 2025 році.

У партнерстві з Банком торік було реалізовано 27 проєктів на загальну суму 34,5 млрд дол. США, а також підписано 13 нових угод.

Портфель нових проєктів за минулий рік перевищив 1,1 млрд дол., забезпечуючи фінансування відновлення доріг, мостів та підготовку проєктної документації.

На 2026 рік пріоритетом визначено подальшу мобілізацію ресурсів для підтримки бюджетної стійкості. Окрему увагу приділено реалізації реформ у межах Development Policy Operation (DPO). Підготовка відповідних законопроєктів є необхідною умовою для залучення наступних траншів фінансування вже у другому кварталі.

У межах зустрічі з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером і головою місії МВФ в Україні Гевіном Греєм керівництво Мінфіну обговорило прогрес у виконанні програми розширеного фінансування (EFF).

"Перший перегляд програми МВФ заплановано на червень 2026 року. За умови успішного перегляду Україна отримає 686 млн доларів США (503 млн СПЗ)", - наголосили в міністерстві.

Під час дискусій із заступником міністра фінансів США з міжнародних справ Френсісом Бруком ключовою темою стало забезпечення потреб України у зовнішньому фінансуванні.

Згідно зі спільними оцінками уряду та МВФ, загальний дефіцит на 2026 - 2029 роки становить близько 136,5 млрд дол. США. Лише у 2026 році Україна потребує близько 52 млрд доларів США міжнародної допомоги для підтримання макроекономічної стабільності та відновлення критичної інфраструктури.

За інформацією Національного банку, в понеділок голова НБУ Андрій Пишний, його перший заступник Сергій Ніколайчук та заступник Юрій Гелетій провели серію зустрічей із керівництвом МВФ, Світового банку та представниками Citibank.

Головні теми обговорень - співпраця з МВФ, ризики зовнішнього фінансування, макроекономічний прогноз, стійкість фінансового сектору, розвиток ринків капіталу.

Представники НБУ наголосили, що програма МВФ і надалі залишається важливим елементом макрофінансової стабільності України в умовах високої невизначеності та фундаментом для залучення ширшої міжнародної підтримки.