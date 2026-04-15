Кількість ФОПів в Україні перевищила 1,8 млн — дані Держстату

Станом на 1 квітня в Україні зареєстровано трохи більше 1,8 мільйона фізосіб - підприємців, порівняно з 1 січня їхня кількість зросла на 1,1%.

Про це у Фейсбуці повідомила Державна служба статистики, передає Укрінформ.

За даними Держстату, станом на 1 квітня 2026 року в Україні зареєстровано 1 801 587 фізичних осіб - підприємців. На 1 січня їх було 1 781 972.

Лідерами за кількістю зареєстрованих ФОПів є Київ (258 386), Дніпропетровська (150 267) та Львівська (137 627) області.

Також Держстат повідомляє про 1 563 733 зареєстровані юридичні особи. На 1 січня цей показник дорівнював 1 555 887 підприємств. Найпоширенішою організаційно-правовою формою є товариство, яких у реєстрі налічується 865 947.

Рейтинг регіонів за кількістю юридичних осіб також очолює Київ - 399 687. Далі йдуть Дніпропетровська область - 116 331 компаній та Одеська - 97 668.