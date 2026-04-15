Фінансові новини
- 15.04.26
- 10:15
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Кількість ФОПів в Україні перевищила 1,8 млн — дані Держстату
09:08 15.04.2026 |
Про це у Фейсбуці повідомила Державна служба статистики, передає Укрінформ.
За даними Держстату, станом на 1 квітня 2026 року в Україні зареєстровано 1 801 587 фізичних осіб - підприємців. На 1 січня їх було 1 781 972.
Лідерами за кількістю зареєстрованих ФОПів є Київ (258 386), Дніпропетровська (150 267) та Львівська (137 627) області.
Також Держстат повідомляє про 1 563 733 зареєстровані юридичні особи. На 1 січня цей показник дорівнював 1 555 887 підприємств. Найпоширенішою організаційно-правовою формою є товариство, яких у реєстрі налічується 865 947.
Рейтинг регіонів за кількістю юридичних осіб також очолює Київ - 399 687. Далі йдуть Дніпропетровська область - 116 331 компаній та Одеська - 97 668.
Європейський Союз все ще налаштований розпочати виплату Позики на підтримку України розміром EUR90 млрд у другому кварталі цього року, ведеться робота з українськими представниками над необхідними для цього документами, сказав речник Європейської комісії з економічних питань Балаш Уйварі на брифінгу у Брюселі у вівторок.
