Кількість ФОПів в Україні перевищила 1,8 млн — дані Держстату

09:08 15.04.2026 |

Економіка

Станом на 1 квітня в Україні зареєстровано трохи більше 1,8 мільйона фізосіб - підприємців, порівняно з 1 січня їхня кількість зросла на 1,1%.

Про це у Фейсбуці повідомила Державна служба статистики, передає Укрінформ.

За даними Держстату, станом на 1 квітня 2026 року в Україні зареєстровано 1 801 587 фізичних осіб - підприємців. На 1 січня їх було 1 781 972.

Лідерами за кількістю зареєстрованих ФОПів є Київ (258 386), Дніпропетровська (150 267) та Львівська (137 627) області.

Також Держстат повідомляє про 1 563 733 зареєстровані юридичні особи. На 1 січня цей показник дорівнював 1 555 887 підприємств. Найпоширенішою організаційно-правовою формою є товариство, яких у реєстрі налічується 865 947.

Рейтинг регіонів за кількістю юридичних осіб також очолює Київ - 399 687. Далі йдуть Дніпропетровська область - 116 331 компаній та Одеська - 97 668.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4997
  0,0625
 0,14
EUR
 1
 51,3253
  0,5733
 1,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2204  0,01 0,02 43,7421  0,05 0,11
EUR 50,8467  0,12 0,25 51,5942  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4400  0,09 0,21 43,4850  0,09 0,22
EUR 51,2678  0,31 0,60 51,3036  0,30 0,59

