Європейський Союз зберігає плани розпочати виплату €90 млрд кредиту Україна у II кварталі 2026 року: бракує ще трьох документів

Європейський Союз все ще налаштований розпочати виплату Позики на підтримку України розміром EUR90 млрд у другому кварталі цього року, ведеться робота з українськими представниками над необхідними для цього документами, сказав речник Європейської комісії з економічних питань Балаш Уйварі на брифінгу у Брюселі у вівторок.

"Ми не розподілимо все у другому кварталі, але ідея полягає в тому, щоб почати виплату у другому кварталі", - сказав він.

Уйварі уточнив, що для цього вже було прийнято Стратегію фінансування України, яка визначає скільки, на які цілі та через які канали ЄС збирається надати Україні кошти.

За його словами, для початку надання Позики на підтримку України ще потрібно завершити Меморандум про взаєморозуміння, який буде основою цієї макрофінансової допомоги, оновити План України, який лежить в основі Ukraine Facility, та скласти кредитну угоду.

"Робота триває. Ми маємо багато контактів з нашими українськими колегами, і ми діємо якомога швидше", - наголосив речник Єврокомісії.

Він нагадав, що угоду про надання Позики на підтримку України розміром EUR90 млрд було досягнуто на рівні лідерів всіх 27 держав-членів ЄС, і Єврокомісія очікує, що всі лідери та держави-члени виконають свої зобов'язання.

"Ми залишаємося відданими справі здійснити перший транш у рамках цього пакету протягом другого семестру цього року. І я можу нагадати, що сказала президентка (Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн - ІФ-У): вона сказала, що ми виконаємо умови кредиту так чи інакше", - підсумував Уйварі.

Як повідомлялося, до останнього часу надання Позики на підтримку України розміром EUR90 млрд, політичне рішення про яку лідери ЄС ухвалили наприкінці 2025 року, стримував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Цієї неділі його партія програла парламентські вибори, а майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр вже заявив, що не блокуватиме цю позику.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4997
  0,0625
 0,14
EUR
 1
 51,3253
  0,5733
 1,13

Курс обміну валют на вчора, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2125  0,02 0,04 43,7894  0,07 0,16
EUR 50,7219  0,21 0,41 51,5081  0,28 0,54

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4400  0,09 0,21 43,4850  0,09 0,22
EUR 51,2678  0,31 0,60 51,3036  0,30 0,59

